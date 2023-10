Sinovac desiste de construir anunciada planta en Antofagasta y se va a Colombia

20 de Octubre de 2023

La farmacéutica china había dejado ver que el terreno ofrecido por Bienes Nacionales para la planta no permitía un adecuado crecimiento del Centro.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ratificó la decisión de la empresa farmacéutica Sinovac de echar pie atrás en su proyecto de construir un Centro de Innovación y Desarrollo en Antofagasta y finalmente concretarlo en Colombia.

Según precisó radio Cooperativa, la iniciativa que fue anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera en agosto del 2021, solo llegó a su etapa de planificación antes de ser desechado.

Frente a esta situación, la ministra Aisén Etcheverry descartó que esta situación fuera provocada por el exceso de burocracia, conocida como “permisología”.

“Más bien lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”, indicó la secretaria de Estado.

Etcheverry detalló que “particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia”.

A pesar de este traspié, la titular de Ciencia y Tecnología aseguró que “el desarrollo que tiene Chile en materia de vacunas es bastante avanzado y tiene que ver no sólo con el empaquetamiento de las vacunas, sino que con la posibilidad de crear vacunas y de pilotear vacunas, que es algo que va mucho más allá de solo empaquetamiento”.

La llegada de Sinovac a Antofagasta había comenzado a tambalear en febrero pasado, luego que el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconociera a la Comisión de Salud de la Cámara Baja que ya en 2022 la farmacéutica china había dejado ver que el terreno ofrecido por Bienes Nacionales para la planta no permitía un adecuado crecimiento del Centro.