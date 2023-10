VIDEO – A centímetros: mujer se salvó de ser atropellada de milagro en Vitacura

20 de Octubre de 2023

El impactante registro da cuenta de cómo la transeúnte estuvo a centímetros de ser impactada por un auto.

Una mujer casi muere atropellada en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, cuando en sólo un instante, un vehículo que venía en sentido contrario pasó fuera de control a centímetros de su cuerpo, mientras ella revisaba su teléfono celular.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas de este jueves, en la intersección de Avenida Luis Pasteur con Joaquín Cerda. Donde una cámara de seguridad logró captar el milagroso momento en el que se ve cómo el vehículo impacta de lleno contra un semáforo.

La mujer, en tanto, logró salvarse por pocos centímetros gracias a un movimiento reflejo que la llevó a moverse justo cuando el auto iba directo hacia ella.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, lamentó el grave accidente de tránsito, agradeciendo “a Dios” que no hubo víctimas fatales que lamentar, y que el desenlace pudo haber sido peor.

“Aquí, no solamente se pone en riesgo del que conduce, sino también a las personas que los acompañan, a otros automovilistas y también a los peatones”, complementó la jefa comunal.

El auto fuera de control

En un segundo video se puede ver la causa que llevó a que el conductor perdiera el control. Todo se inició cuando un auto intentó adelantarlo, llevando a que fuera chocado por otro vehículo, lo que lo impulsó hacia donde estaba la mujer que caminaba mirando su teléono.

Karina, hija del conductor involucrado, entregó declaraciones en el matinal Mucho Gusto, donde contó que su padre tiene 65 años y cuenta con licencia profesional. Además de ser una persona respetuosa al volante, principalmente en sectores donde hay colegios y niños.

“Este accidente se produjo porque una persona intentó adelantar a un vehículo que iba a virar a la izquierda por Joaquín Cerda. Lo impacta (a su padre) por el lado del conductor y él ahí se va hacia el costado tratando de maniobrar el vehículo para tratar de no darle a la chica”, aseguró la hija del conductor.

Agregó también que esto fue “por una irresponsabilidad de un conductor que no tiene espejos prácticamente. No miró, no observó y no vio que venía otro vehículo”.

Debido al choque, parte del semáforo cayó sobre el auto de su padre, pero resultó ileso ya que impactó el lado del copiloto, y se encuentra en buen estado de salud.

En tanto el otro automóvil involucrado se dio a la fuga. Y hasta el momento, no hay registros de la identidad de la mujer que se salvó de ser atropellada en Vitacura, puesto que después de lo ocurrido siguió su camino.