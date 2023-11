Alcohol y drogas: como funciona la línea telefónica para recibir ayuda por consumo problemático

15 de Noviembre de 2023

La línea gratuita estará disponible 24/7 para personas y familias con problemas de consumo de sustancias lícitas e ilícitas.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) estrenó la campaña “1412, esto es sin juzgar”.

Esta iniciativa tiene como objetivo discutir abiertamente sobre el consumo problemático de alcohol y otras drogas, y dar cuenta de los canales de información y ayuda dispuestos para la ciudadanía.

Durante su lanzamiento el martes 14 de noviembre, estuvo presenta la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y la directora nacional de Senda, Natalia Riffo, oportunidad en la que se presentó un extracto del primer capítulo de la audioserie “1412, esto es sin juzgar”.

Los capítulos presentarán historias ficticias basadas en experiencias de personas que han requerido acceso a ciertos tratamientos.

“Como Estado, como sociedad, cuando hablamos de drogas no podemos centrarnos solo en la persecución del narcotráfico (…) y en la parte punitiva, sino que también debemos ver el aspecto preventivo y de apoyo, porque esto también es un problema de salud”, indicó la ministra Vallejo en la ocasión.

Cómo funciona la línea telefónica de Senda para recibir ayuda por consumo de drogas

La línea telefónica de Senda para recibir ayuda por consumo de alcohol y drogas estará disponible durante las 24 horas del día, los siete días de la semana

Además registrará los llamados de manera anónima y confidencial por lo que no solicitará datos personales de sus usuarios.

En la instancia, podrán ser escuchadas las personas que necesiten ayuda en cuanto a sus problemáticas relacionadas al consumo de sustancias lícitas e ilícitas, y además si lo requieren, podrán denunciar o relatar la realidad de algún familiar o cercano que tenga los mismos problemas.

La ministra Vallejo además agregó que “hay muchas personas que están pasando por un momento de angustia, que ven a su hijo, hija, marido, compañero, vecino o amigo de la vida, que ya no es como antes y no saben qué hacer y que frente a esto, existe el Fono Drogas y Alcohol, al que se puede recurrir de manera anónima. No solo quienes tienen el problema directo, sino que el amigo, la amiga, la hermana, el hermano.

“Está a disposición de quién necesite usarlo para contar con las herramientas necesarias para enfrentar estos problemas, que son complejos”. finalizó la vocera de Gobierno.