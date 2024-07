Familia de Ronald Ojeda retorna a Chile tras no conseguir refugio en Argentina

15 de Julio de 2024

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, informó que la familia de Ronald Ojeda volvió a Chile tras pedir refugio político en Argentina.

Según precisó 24 Horas, si bien el gobierno de Javier Milei no rechazó la solicitud de refugio, sí negó ciertas peticiones, lo que hizo que el círculo familiar de ex militar venezolano retornara a nuestro país.

La vocera Vallejo detalló que “entendemos que la familia no se encuentra en Argentina, sino que se volvió a Chile y estará evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán. No podemos dar más detalles de la respuesta que le ha dado el gobierno argentino a su solicitud, pero están de regreso, por lo tanto, por el momento no estarían teniendo refugio ni respuestas ante solicitudes que hizo la familia en este país vecino”.

“Respetamos, obviamente, la decisión que vaya a tomar -fruto de su propia reflexión- la familia del ex teniente Ojeda, pero en estos momentos se encuentran de vuelta en Chile”, agregó Vallejo, apuntando que “tenemos una institucionalidad que ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen”.

En esta línea, la vocera de La Moneda recalcó que “hicimos una alerta internacional solicitándole a la Policía Internacional, la Interpol, la detención de los principales sospechosos de este crimen y ya dimos con el paradero de uno, que gracias al trabajo de las policías, de la Fiscalía y del Gobierno de Costa Rica, está detenido”.

Sobre las razones de la Casa Rosada para no permitir algunas peticiones de la familia de Ronald Ojeda, Vallejo apuntó que Argentina “tendrá que dar las razones a ellos. Y también me imagino que la propia posición de la familia respecto a qué parte de su solicitud no fue acogida es algo que probablemente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, pero efectivamente están de regreso a Chile”.