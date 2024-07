Las amorosas palabras de Camila Vallejo a Abel Zicavo: “Estoy más enamorada que la chucha”

8 de Julio de 2024

Vallejo compartió en sus redes sociales una serie de registros de la actividad, donde aprovechó para gritar su amor por Abel Zicavo.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, dejó de lado la política por un momento para dedicar unas palabras a su esposo, Abel Zicavo.

Esto, en el marco del lanzamiento del segundo disco de la banda de su marido junto a su hermano Camilo Zicavo, pareja de Denise Rosenthal, Plumas.

“Me tomo un momento para publicar estos videos de Banda Plumas en el lanzamiento de su segundo disco. Y lo hago porque si, estoy más enamorada que la chxcha del Abel Zicavo y no me puedo contener lo orgullosa y feliz que me hizo sentir ver su show después de meses de tanto trabajo, de pasarla mal pero también en el camino encontrando tanta gente linda que les dio una mano y también su corazón”, expresó Camila Vallejo en su Instagram.

La vocera de Gobierno detalló además la labor desarrollada por Plumas, asegurando que “lo rústico se puede apreciar en las imágenes, pero lo más importante es que le ponen arte, pasión y cabeza a todo lo que hacen y se notó, estuvo todo increíble”.

“Eso, solo quiero celebrar lo importante que es amar y admirar a quien se ama y sentir felicidad con la felicidad del otro”, sentenció Camila Vallejo.