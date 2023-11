Linfoma no Hodgkin: el cáncer de sangre que padeció Luis Larraín

19 de Noviembre de 2023

Este sábado se conoció el sensible fallecimiento de Luis Larraín, ex presidente de Fundación Iguales, quien padecía de Linfoma no Hodgkin, un agresivo cáncer de sangre.

En entrevista con DF Mas, Larraín explicó que “en enero fui diagnosticado con cáncer (un linfoma no Hodgking poco frecuente y agresivo), después de estar ocho días hospitalizado. Empezó con tos. Los exámenes mostraron luego un derrame pleural en el pulmón derecho, provocado por esta enfermedad”.

“Hace 19 años que me diagnosticaron una enfermedad renal crónica. Ya he pasado por tres años de diálisis y por dos trasplantes renales, así que esto es como un paso más en ese camino“, agregó el activista.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

Un linfoma es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, según consigna GenesisCare, que detalla que “sucede cuando un tipo de glóbulos blancos (linfocitos) se desarrollan anormalmente. Los linfocitos tienen una función defensiva contra infecciones”.

De este tipo de cáncer a la sangre surgen dos: el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin.

El linfoma no Hodgkin, que afectó a Luis Larraín, afecta los glóbulos blancos – los linfocitos- que forman parte del sistema inmunitario.

Sus síntomas más comunes son:

Inflamación de los ganglios linfáticos

Escalofríos

Pérdida de peso

Cansancio

Hinchazón del abdomen

Sensación de llenura después de comer sólo una pequeña cantidad de comida

Dolor o presión en el pecho

Tos o dificultad para respirar

Infecciones graves o frecuentes

Tendencia a presentar fácilmente moretones o sangrados

Tratamiento

El tratamiento para enfrentar el linfoma no Hodgkin considera la quimioterapia. “El número de medicamentos, sus dosis y la duración del tratamiento depende del tipo y la etapa del linfoma”, indicó American Cancer Society.

“Independientemente de cuán rápidamente crecen, todos los linfomas no Hodgkin pueden propagarse a otras partes del sistema linfático si no se tratan. A la larga, también se pueden propagar a otras partes del cuerpo, como el hígado, el cerebro o la médula ósea”, destacó.