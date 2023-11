Cathy Barriga sobre la investigación de la Fiscalía Oriente: “Todos los recursos llegaron a la comunidad”

25 de Noviembre de 2023

La ex alcaldesa de Maipú se refirió a su posible formalización por parte de la Fiscalía Oriente por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Segura de que se demostrará su completa inocencia se manifestó la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, al comentar su eventual formalización por parte de la Fiscalía Oriente por fraude al fisco y falsificación de instrumento público..

A través de las redes sociales, la ex jefa comunal abordó la investigación en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de fondos comunales que superan los 31 mil millones de pesos.

“Nuevamente, como es de costumbre, el alcalde de Maipú realiza una convocatoria de prensa para hablar de la querella que él presentó en mi contra“, indicó Cathy Barriga en una historia de su cuenta de Instagram.

De esta forma, la esposa del diputado UDI Joaquín Lavín, se refirió a las declaraciones que entregó el viernes el alcalde maipucino, Tomás Vodanovic, al llegar a prestar testimonio en el Ministerio Público.

A continuación, la ex alcaldesa de Maipú dijo que “quiero informales que no he sido formalizada. Y en relación a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, es importante aclarar que al asumir la Municipalidad de Maipú, arrastraba esta un gran déficit, lo cual no se tradujo en el término de los programas de ayuda de los vecinos de Maipú, fruto del trabajo que desarrollé en forma seria y responsable por 5 años”, aseveró.

Según Cathy Barriga los recursos llegaron a la comunidad

Planteó también que “jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras, siendo una actividad que realicé con mucho esfuerzo, siempre con el afán de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”.

En la parte final de su mensaje, Cathy Barriga aseguró que tiene “la firme convicción que al final de este proceso se determinará mi completa inocencia“.

Según se indicó desde la Fiscalía Oriente, la próxima semana la persecutora de Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, presentará la solicitud de formalización contra Barriga.