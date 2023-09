José Antonio Neme arremetió nuevamente contra Cathy Barriga: “Que madure”

25 de Septiembre de 2023

Anteriormente, el periodista criticó en el matinal de Mega la gestión municipal que tuvo como alcaldesa.

Compartir

José Antonio Neme volvió a responder a Cathy Barriga, luego que la ex alcaldesa de Maipú afirmara que él tiene problemas personales contra ella. Esto, refiriéndose a que el periodista tiene un antiguo conflicto con ella por su padre, el ex concejal Antonio Neme Fajuri.

“Él tiene tema personales, también de historia política que lo llevan a hablar de mí. Su papá fue condenado por cohecho y, finalmente, cuando había que elegir para candidato, el papá quería ser alcalde, y es Joaquín (Lavín, actual diputado y marido de Barriga) quien lo sacó de la lista”, manifestó la panelista de Me Late.

Tras esto, el conductor del matinal Mucho Gusto aclaró que sus comentarios no tenían que ver con su padre, sino que con la gestión que la jefa comunal y sus conflictos con la justicia.

Neme contra Cathy Barriga

La respuesta de José Antonio Neme no se hizo esperar tras los dichos de la ex alcaldesa, Cathy Barriga. “Es absurdo lo que dice. Esto no es una telenovela, es la vida real. Cathy tiene un problema judicial de proporciones. Que madure”, comenzó diciendo el comunicador.

“Hay tres cosas que particularmente me importan tres carajos. Uno, la vida personal de Cathy Barriga; dos: su marido; y tres, la vida política de mi padre”, añadió.

Para finalizar, el periodista sentenció: “Así que Cathy Barriga vuelva al mundo real de una vez por todas”.

Estas declaraciones las dio a conocer Sergio Rojas a través de un en vivo de Instagram en el programa Que te lo digo.