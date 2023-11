Del vuelo frustrado a las críticas a Vallejo: cómo ha escalado la polémica por la expulsión de migrantes

28 de Noviembre de 2023

Las diversas versiones sobre la gestión de los vuelos para concretar la expulsión de inmigrantes ha levantado críticas incluso desde el oficialismo en contra de la vocera.

Intensos han sido los días para el Gobierno producto de la fallida y polémica expulsión de migrantes venezolanos, luego que las autoridades de ese país negaran el ingreso al avión que los transportaba, el viernes 24 de noviembre.

En aquel vuelo estaban embarcados 60 ciudadanos de Venezuela, 12 de ellos con orden de expulsión administrativa por ingreso irregular y los 48 restantes con orden de expulsión judicial por haber cometido delitos en nuestro país.

Actualmente, las leyes chilenas impiden retener a un inmigrante sin papeles por más de cinco días, plazo que estaría por cumplirse, por lo que quienes tengan orden administrativa, podrían quedar en libertad.

Cómo escaló el conflicto por los migrantes

Toda la polémica entre el Gobierno y la oposición comenzó cuando el jueves por la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer que Venezuela negó el ingreso de la aeronave a su territorio.

“Lamentablemente, este vuelo, que llegaba hoy día y partía mañana a Venezuela, no fue autorizado. Como Gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, aseguró en su minuto la ministra del Interior.

Horas más tarde, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, explicó que “no hubo una negativa del Gobierno venezolano, sino que, para que el vuelo pueda materializarse, este tiene que tener una autorización de un órgano técnico”, que es el equivalente a la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chile.

Conforme avanzaron las horas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comunicó que las personas que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales, por lo que “ya fueron expulsadas”.

Por contraparte, la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que estas personas estaban esperando “para reagendar un vuelo”.

Finalmente, para zanjar la situación, la vocera señaló que “no hubo contradicción” en las declaraciones de ambas autoridades.

“Nuestro país hizo todo lo que había que hacer para concretar la salida en este vuelo comercial con migrantes venezolanos y venezolanas (…) Para nosotros lo fundamental es que las conversaciones sigan para lograr el objetivo deseado, que no solo es seguir reconduciendo migrantes, que se fiscalizan e interceptan en la frontera, sino que también concretar las expulsiones”, sentenció la portavoz del Ejecutivo en su oportunidad.

En qué está la situación

Según información entregada desde el Gobierno, de las 12 personas que estaban originalmente con orden de expulsión administrativa, cuatro regresaron a su país en vuelos comerciales el lunes y se hará lo propio con otros cuatro en las próximas horas.

Así lo aseguró la ministra vocera Camila Vallejo, quien sostuvo que están pendientes los cuatro restantes, porque interpusieron un recurso judicial que implicó la paralización de sus expulsiones.

Fuego amigo

Las críticas a Camila Vallejo por el manejo comunicacional de este proceso sumó los dichos del senador oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD), quien defendió a su correligionaria Carolina Tohá, y emplazó a la vocera por “su ausencia” en momentos críticos.

En conversación con Canal 13, el congresista manifestó que “es la jefa de gabinete la que ha salido a aclarar las cosas”, asumiendo un rol de “protagonismo y liderazgo”.

“Yo fui vocero mil años atrás, otro Chile, lo que tú quieras y cada vocería no era para decir cosas bonitas, era para explicar cosas difíciles. El vocero tiene que asumir su rol y explicar”, agregó el ex ministro durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Para cerrar, Lagos Weber emplazó a todos los ministros. “Yo creo que todos tienen que asumir protagonismo y que se marque, que se note, que gobernar tiene un costo”.

La respuesta de Vallejo no se hizo esperar: “Todos nuestros ministros y ministras están trabajando intensa y coordinadamente en sacar adelante el proyecto que va en búsqueda de mayor calidad de vida para nuestro país”.

Sobre los cuestionamientos del parlamentario, afirmó que “son opiniones, pero yo creo que aquí lo importante, más que caer o instalar supuestas diferencias o disputas que no existen en el Gobierno, es mostrar que cuando hay trabajo colectivo, en el Parlamento, en las calles, podemos avanzar”.

En entrevista con Mega, la ministra señaló “todos los días hay cuestionamientos, a veces de un lado, a veces de otro, pero lo importante es avanzar sobre lo verdaderamente importante”.

Cuestionamientos a Vallejo desde la oposición

Según consigna Emol, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, Andrés Longton (RN), afirmó que esta serie de errores o descoordinaciones comunicacionales “deja mal” la vocería de la ministra.

“Ahora entendemos por qué la ministra Vallejo creó esta Comisión para la Desinformación, para hacerse cargo de la misma desinformación que está dando este Gobierno a diario. Esto es el corolario de un Gobierno que improvisa, que no sabe lo que está haciendo y que trata de dar una señal política al país pero sin convicción”, señaló.

El congresista agregó que es la portavoz quien debe explicar lo que está pasando, pues “en la mañana el subsecretario dice una cosa y la vocera otra”.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert (IND-pro Republicano), aseguró que “cuando tenemos una presidencia débil como la que tenemos, hace que la ministra del Interior sea un personaje más fuerte y que esté más visible”.

“Prueba de ello es que la ministra Tohá es el primer fusible, es la primera que responde siempre y cuando no es ella, es el ministro de Justicia el que oficia de vocero o abogado del Gobierno. Lo cierto es que necesitamos que la ministra del Interior esté concentrada en la agenda de seguridad que hoy es muy importante”, apuntó el parlamentario.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) argumentó que “vemos a una ministra del Interior que debe estar tapando todos los goles, que tiene que resolver problemas y la vemos un poco sobrepasada sin la colaboración de la ministra vocera, que la ha dejado sola en estos temas”.

“Claramente la intención de Camila Vallejo es ser presidenta de la República y eso parece que la inhibe de ejercer su principal rol en este Gobierno, la de vocera, y enfrentar los temas positivos y negativos, porque lo único que hace es ocultarse de los temas complejos para cuidarse y cuidar su futura candidatura”, aseguró el subjefe de la bancada de Evópoli.

En tanto, la diputada Camila Flores (RN) comentó que “nuestro país hoy está sin una vocera de Gobierno, ya que muy hábilmente habla de los temas que le conviene, de las cosas que no la hacen quedar mal y la ansiedad se está comiendo a la ministra Tohá, que decide hablar de todos y cada uno de los temas con un ánimo político de levantar una candidatura presidencial, cuestión que también está haciendo Camila Vallejo, pero con una mirada y lógica distinta, más inteligente”.

“Vallejo no está teniendo exposición en temas que no le convienen y para eso manda a otros”, aseguró la congresista y agregó que esta es una estrategia del gobierno inclinada a favorecerla en desmedro de Carolina Tohá, quien “con toda la experiencia que tiene, son bastante más años que los de Vallejo, me sorprende que se exponga a este nivel”.