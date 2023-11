Vuelos comerciales: la solución del Servicio de Migraciones para concretar expulsión de venezolanos

23 de Noviembre de 2023

La polémica se instaló durante la jornada, luego que se conociera que Venezuela no autorizara el aterrizaje de un vuelo proveniente de Chile con ciudadanos expulsados por cometer delitos en nuestro país.

Al respecto, Luis Thayer Correa, director del Servicio Nacional de Migraciones, apuntó a cuestiones administrativas para explicar la decisión de Caracas de rechazar la llegada de ciudadanos venezolanos.

Thayer Correa declaró a la prensa que “no hubo una negativa del Gobierno venezolano, sino que para que el vuelo pueda materializarse, éste tiene que tener una autorización de un órgano técnico, que es el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela”.

“Este permiso se tramita en función de un listado que se le envía de los pasajeros, que se envió oportunamente. Sin embargo, la autorización no alcanzó a llegar oportunamente”, agregó el funcionario.

El encargado de Migraciones reconoció que “esta situación de no llegada oportuna del permiso ha obligado a reprogramar este vuelo (…) En cuanto a fecha, plazos, etc., preferiría mantener en reserva, porque el éxito de este tipo de operaciones depende justamente, en una parte, en que no se sepa con anticipación el momento en que se va a producir”.

Consultado sobre los 60 pasajeros del abortado vuelo, Luis Thayer dejó en claro que sí serán expulsados del país y enviados a Venezuela, dando a conocer el nuevo procedimiento a desarrollar para concretarlo.

“Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicial y administrativamente en este vuelo, serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes”, sentenció.