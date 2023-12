Indultos: cómo se reactivó la polémica decisión del Gobierno en la crisis de seguridad

8 de Diciembre de 2023

Fue el contralor Jorge Bermúdez quien, en calidad de ciudadano, reconoció que no estuvo de acuerdo con la decisión del Gobierno de Gabriel Boric.

En medio de la crisis de seguridad, el contralor Jorge Bermúdez reabrió el debate por los indultos entregados por el Gobierno de Gabriel Boric a principio de año a condenados por el estallido social entre los que se encontraba Jorge Mateluna, condenado por el robo con violencia a un banco en Pudahuel.

Todo comenzó a raíz de la entrevista que dio en CNN Chile, donde dejó en clara su postura, sosteniendo que “no creo que corresponda que haya un indulto”.

“Lo que pasa es que, si allí hay criminalidad común, que fue básicamente lo que hubo, no creo que corresponda que haya un indulto“, agregó.

En esa misma línea, el contralor planteó que “un delito es un delito siempre, y, por lo tanto, no corresponde una justificación por una manifestación que uno llegue a quemar el Metro por ejemplo, esas cosas son inaceptables, lo cual no quita que uno diga que hubo excesos en el uso de la fuerza, no son incompatibles“.

Sus palabras fueron abordadas por el ex presidente Sebastián Piñera, quien asistió a la cuenta pública de la Contraloría, instancia en la que, además, Jorge Bermúdez aclaró que sus declaraciones fueron en calidad de ciudadano.

“Yo creo que los indultos que dio el presidente Boric fueron un gravísimo error que han tenido gravísimas consecuencias, primero porque indultó a criminales que habían quemado, destruido, saqueado propiedad pública y propiedad privada, causando mucho sufrimiento, mucha destrucción y que además muchos de ellos tienen un verdadero prontuario delictual anterior“, planteó.

¿Qué dijo el Gobierno?

Ante las palabras de Jorge Bermúdez por los indultos, desde el Gobierno el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que “en términos retrospectivos, uno siempre puede hacer las cosas mejor“.

“El diseño del sistema de indultos en nuestro país hace que la responsabilidad recaiga en una sola persona, evaluando elementos de ponderación que son muy complejos de abordar. Yo creo -el hecho de que- la responsabilidad recaiga en una sola persona, en la actualidad recae sobre mí, porque es una firma delegada, es una responsabilidad muy grande“, indicó.

Por su parte, la vocera Camila Vallejo aseveró que “los indultos presidenciales son facultades exclusivas y discrecionales del Presidente de la República. Sobre eso hemos dado, sendos argumentos y explicaciones“.

“Por lo tanto, a nivel de Estado y de sus instituciones, independiente de las opiniones políticas o profesionales de individuos, eso ya está sumamente aclarado“, cerró.