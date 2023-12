Sujeto es detenido por intento de homicidio contra a su ex pareja en Las Condes

11 de Diciembre de 2023

La víctima debió ser rescatada por vecinos, quienes botaron la puerta y redujeron al agresor.

Compartir

El empresario identificado como Carlos Gutiérrez, quedó detenido tras protagonizar una violenta agresión y amenazar de muerte a su ex pareja en la comuna de Las Condes.

La víctima, identificada como Javiera, debió ser rescatada por vecinos, quienes llamaron a Seguridad Ciudadana.

“Mientras estábamos en el auto, de la nada me agredió con el puño de costado. Le pedí que parara el auto y cuando el semáforo estaba en rojo, me agarró del pelo y me azotó la cabeza contra el volante. Después de eso, me llevó a su casa, me bajó del pelo y me arrastro hasta el ascensor”, fue parte del relato que la víctima hizo a 24Horas.

En tanto, Leonardo Alache, teniente coronel de la Prefectura Santiago Andes, agregó que “la conserje del edificio se percata de lo que estaba ocurriendo a través de las cámaras de televigilancia del edificio y ella es quien llama a carabineros”.

“Si no llegan los vecinos y Paz Ciudadana me podría haber matado. Él dijo textual que me iba a matar y me culpaba a mi de todo el escándalo que se produjo”, contó la mujer entre lágrimas.

Intento de homicidio

Según relató una vecina, identificada como Claudia, “los vecinos botaron la puerta a patadas y redujeron con gas pimienta, porque la persona estaba descontrolada”.

Asimismo, el parte médico indicó que la mujer sufrió un “hematoma en el ojo derecho, fractura nasal, signos de ahorcamiento, golpes en las costillas y mordedura en un muslo, lo que se califica como intento de homicidio”.

El sujeto pasó a control de detención y “quedó detenido por presentar un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga”, señaló la fiscal de flagrancia de Las Condes, María Cecilia Pino.