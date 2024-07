Caso Pola Alvarez: condenan a imputados por homicidio frustrado de enfermera

17 de Julio de 2024

El ataque contra Pola Alvarez se concretó la mañana del 26 de junio de 2022, cuando la enfermera caminaba hacia su casa tras terminar su turno en una clínica de Las Condes.

El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró culpables a los dos imputados por el homicidio frustrado de la enfermera Pola Álvarez, hecho ocurrido en junio de 2022 en Las Condes.

Los involucrados son Enrique Hanson, condenado como autor material, y su ex pareja, Patricia Henríquez, sindicada como autora intelectual del ataque.

Tras conocer la decisión del tribunal, la fiscal Carmen Gloria Guevara declaró sentirse “bastante conformes como Ministerio Público (…) Nuestra petición era bastante soñadora, se pedía que se condenara a dos personas en un hecho no flagrante, sino que se detuvieron en razón de una investigación, y no solo que se condenara a dos personas, sino que se condenaran por un homicidio del tipo calificado, claramente en grado de desarrollo frustrado”.

“Hubo un autor material, el que clava las 11 puñaladas, pero también una autora intelectual que da los medios (…) El tribunal acogió todas las peticiones del Ministerio Público y por eso estamos conformes”, agregó, por lo que piden una pena de 12 años de cárcel para la ex pareja.

La misma Pola Alvarez relató a Tu Día de Canal 13 que su atacante “estaba como a tres metros hacia el interior de mi pasaje, cuando ingreso me mira y seguí caminando. Con su mano derecha abre el cierre de su chaqueta, saca su celular, lo paso por su lado izquierdo y alcanzo a ver que tenía mi foto”.

Tras revisar la imagen, “saca un cuchillo que es como una daga de mango negro (…) lo primero que hace con el cuchillo es me lo entierra en el cuadrante superior izquierdo, cuando lo sacó hizo el amague de volver apuñalarme me caí. Me tiró el pelo para tirarme la cabeza hacia el lado y me apuñala la zona del tórax, le pegué una patada, me apuñala la pierna”.