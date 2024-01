Revelan video clave: los nuevos detalles de la desaparición de Anahí Espíndola en Viña del Mar

8 de Enero de 2024

La joven de 22 años está desaparecida desde hace cuatro días, y ahora salieron a la luz nuevos antecedentes que tienen que ver con su ex pareja, además de un registro captado por cámaras de seguridad.

Este lunes se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre la desaparición de Anahí Espíndola, a quien se le perdió el rastro el pasado jueves 4 de enero en Viña del Mar.

Según comentó Ernesto Córdova, tío de la joven de 22 años, la última vez que la mujer fue vista fue la noche del jueves cuando salió del gimnasio ubicado en calle Bellavista, barrio Recreo, a eso de las 23:00 horas.

Los nuevos antecedentes del caso

A casi cuatro días de su desaparición, el perito criminalista Christian Jabbar reveló nuevos detalles con respecto a la investigación en curso.

El ex detective de la Policía de Investigaciones (PDI) en conversación con el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana, dio a conocer que la noche en que se perdió el rastro de la joven, Anahí conversó con su ex pareja en WhatsApp.

De este modo, Jabbar partió relatando: “la persona (el ex pololo) está ubicable, la policía ya le ha tomado declaración. Lo que sí, él no ha cooperado con la búsqueda“.

A lo que el perito agregó: “él está en pleno derecho de no colaborar, pero ayer (domingo) familiares directos de la joven me confirman que su cooperación no ha sido la que ellos esperaban y que tendría que aportar más antecedentes”.

En este sentido, Christian Jabbar hizo alusión a la conversación que tuvo con Anahí Espíndola, “porque sabemos que hay fotografías y mensajes que ella le envió“.

“Al parecer, esta persona ni siquiera estaría acá en la zona. Entonces, claramente, lo que ellos conversaron es relevante para saber qué hizo Anahí ese día“, cerró.

El nuevo video de cámara de seguridad que captó a Anahí Espíndola

Sumado a ello, durante esta mañana, se dio a conocer un nuevo registro que capta a la joven viñamarina caminando en los minutos previos a que su teléfono fuera desconectado.

El primer video registrado por las cámaras de seguridad muestran que efectivamente Anahí salió del gimnasio alrededor de las 23:00 horas del jueves. Tras ello, la joven se encuentra en la calle Arlegui a eso de las 23:11 horas.

En cuanto a su tío, Ernesto Córdova, expuso que “Anahí es una joven muy sana, muy dulce, anda ayudando a todo el mundo (…) es una persona de un alma muy gigante. Entonces no hay motivos para que ella haya desaparecido, no sabemos a qué se debe esto”, comentó.

Tras ello, reiteró el llamado hacia su sobrina. “Te amamos, vuelve con nosotros y vamos a comer cosas ricas, vamos a ver a los abuelos (…) ponte la mano en el corazón y vuelva a la casa, porque es ahí donde tienes que estar tú”, declaró.