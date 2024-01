El desesperado llamado del tío de Anahí, la joven que desapareció en Viña del Mar

7 de Enero de 2024

"Por favor Anahí si nos estás viendo, necesitamos que vuelvas a tu casa, te estamos esperando con todo el amor posible, necesitamos que vuelvas, te amamos, te queremos, eres parte de nosotros, por favor vuelve Anahí", cerró.

Las diversas autoridades de Viña del Mar se han abocado a la búsqueda de Anahí Espíndola, la joven que desapareció el jueves 4 de enero tras visitar un gimnasio del barrio de Recreo.

Es por ello que Ernesto Córdova, tío de la viñamarina de 22 años, pidió a la comunidad colaborar en las labores de búsqueda de su sobrina.

“Estamos sumamente consternados como familia, necesitamos el apoyo de toda la gente, que nos vengan a ayudar, necesitamos apoyo psicológico como familia”, declaró a MegaNoticias.

“Por favor, le pido encarecidamente a toda la gente de Viña del Mar, de sus alrededores, que salgan a la búsqueda de ella, necesitamos que se nos unan como familia. Por favor, le pido a toda la gente que sepa algo que lo haga saber lo antes posible, para no entorpecer la investigación”, agregó Córdova.

Los últimos antecedentes que se conocen de Anahí Espíndola es haber dejado el gimnasio Seven, en calle Bellavista 237, en Recreo, Viña del Mar, cómo muestran las cámaras de seguridad el recinto.

Al respecto, el tío de la joven expresó que “Anahí sale del gimnasio de una forma muy extraña, dentro del gimnasio se ven tres tipos, quizás la siguieron, no sabemos, está en proceso de investigación. Baja por (variante) Agua Santa corriendo, que no es muy habitual en ella, ahí hay una parte que no puedo comentar por temas de investigación”.

