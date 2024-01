Chomalí justifica presencia de “sanadora de Rosario” y critica sus dichos sobre el cáncer

9 de Enero de 2024

El arzobispo de Santiago explicó su argumento respecto de la alta convocatoria que logró la visita de la argentina, pero, de igual manera, criticó su postura frente al cáncer.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, defendió presencia en Chile de la argentina Leda Bergonzi, la denominada “sanadora de Rosario”, pero también criticó sus declaraciones sobre el cáncer, sosteniendo que se trata de una “enfermedad emocional”.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, el origen de esta enfermedad radica en la “falta de perdón“. Así lo manifestó la trasandina en el Templo Votivo de Maipú, durante la oración que realizó el fin de semana.

Respecto de los dichos de Leda Bergonzi, el arzobispo de Santiago manifestó que “estoy absolutamente en contra de esa afirmación de ella”.

Chomalí, quien además de sacerdote es experto en bioética, dijo en radio Cooperativa que lo afirmado por la trasandina “no es lo que dice la ciencia, en la cual yo creo mucho. No creo en eso”.

La presencia de la “sanadora de Rosario” en Santiago

Respecto de la presencia de la “sanadora de Rosario” en Santiago, el arzobispo de Santiago dijo que “las personas en Chile están ávidas de encuentro, de juntarse”.

“Yo creo que la gran crisis en Chile no es de fe, sino de soledad”, complementó Chomalí.

Respecto de la labor de “sanación” que realizó Leda Bergonzi y de la gran cantidad de personas que asistieron al Templo Votivo de Maipú y la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, el sacerdote sostuvo que “hay gente que está desesperada”.

Sobre esto último, el sacerdote ahondó al respecto y dijo que “todos hemos tenido parientes con cáncer y todos siempre buscamos el último recurso frente a la última posibilidad”.

“Esa ventana de fe no se la voy a cerrar a la gente, porque no tengo derecho a eso. Yo no creo en eso, pero el tema de la fe es muy delicado, muy personal, y lo respeto siempre”, aseveró el arzobispo de Santiago.

Leda Bergonzi, la Sanadora de Rosario, congregó a más de 16 mil personas en sus dos actividades realizadas en Maipú y Quinta Normal.