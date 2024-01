General Ricardo Yáñez dispone que carabineros de franco porten arma institucional a toda hora

11 de Enero de 2024

Ricardo Yáñez estipuló una serie de condiciones para que los carabineros de franco pudieran usar un arma institucional fuera de sus horas de servicio.

Compartir

Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, salió al paso de los últimos hechos donde uniformados de civil repelieron asaltos y robos, por lo que dio a conocer un instructivo para que los carabineros de franco puedan portar un arma institucional en todo momento.

El documento, llamado “Persona que no posee armamento particular”, consigna que los carabineros que no cuenten con un arma particular, puedan solicitar un arma institucional, con su respectiva munición en las unidades policiales.

Yáñez explicó en el instructivo que la intención de esta nueva norma responde a “las diversas actuaciones del personal de Carabineros, que en calidad de franco (…) presta auxilio policial a víctimas de graves delitos, cuyos hechores lo hacen con armamento de alto poder de fuego”.

“La máxima autoridad institucional ha dispuesto que el personal de Carabineros que no posea arma particular y que, de estimarlo necesario, pueda optar a solicitar que se le proporcione un arma y munición fiscal”, consignó el documento dado a conocer por radio Biobío.

Quienes podrán optar al arma institucional de franco

Ricardo Yáñez estipuló una serie de condiciones para que los carabineros de franco pudieran portar a un arma institucional fuera de sus horas de servicio.