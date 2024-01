Cómo la petición de formalización al general director Ricardo Yáñez aumentó la presión sobre el Gobierno

4 de Enero de 2024

Expertos contactados por EL DÍNAMO coinciden que la decisión del Ministerio Público le generó un problema extra al Ejecutivo y explican qué debería hacer para salir bien parado.

Como un problema extra para el Gobierno y que a la vez lo pone en una posición compleja desde el punto de vista comunicacional, califican los expertos con los que habló EL DÍNAMO la solicitud del Ministerio Público de formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su gestión como encargado de Orden y Seguridad durante el estallido social.

“Para el Gobierno es un problema adicional, porque lo que pueda a pasar con la formalización evidentemente genera una tensión con la institución policial. Pero además lo pone en una situación imposible, porque el Gobierno no puede intervenir en las decisiones de otro poder del Estado. No le queda más que acatar y hacer cumplir las resoluciones”, asevera Marco Moreno, académico de la Universidad Central.

Una visión con la que coincide la máster en Comunicación Estratégica Karen Trajtemberg, quien apunta que “el Gobierno quedó en una posición compleja, en términos de que aparece o desayunado por la noticia o, por el contrario, como protegiendo al general director. Porque el hecho de que la semana pasada Boric haya tenido el discurso en el cual da vuelta en 180 la postura que tenía cunado era diputado, en el fondo se entendió como un apoyo al general Yáñez”.

“Básicamente aparece como, si se sabía que venía la formalización, hay un apoyo explícito alguien que iba a ser formalizado. Y si no se sabía, entonces La Moneda aparece una vez más desayunada por un tema que debiera haber sabido“, explica la profesional.

Que las instituciones funcionen

Para la directora de la escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, campus Viña del Mar, la postura del gobierno ante al tema debió ser “la que tomó (Ricardo) Lagos Escobar: ‘Hay que dejar que las instituciones funcionen’. Hay que ser muy tajante en aquello, porque cualquier cosa que se diga o cualquier cosa que se filtre, puede ser muy perjudicial para el gobierno. Mucho más perjudicial que la formalización en sí”.

Por su parte, el académico de la Universidad Central plantea que más allá de lo que opine al respecto, “al gobierno no le queda más que cumplir con la resoluciones de otro poder del Estado. No tiene mucho margen de acción. Por eso, en la medida que esto se prolonga en el tiempo, se le complica más la situación al gobierno“.

En ese sentido indica que “uno pensaría que es el general Yáñez quién tiene que tomar una decisión en términos de separar responsabilidades individuales, que son por las cuales a él se le está investigando y se le podría procesar, de las responsabilidades de la institución a la que dirige hoy”.

En cuanto a qué le pareció lo dicho por el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, sobre el respaldo de La Moneda a las instituciones, no a las personas, Marco Moreno aseveró que “es lo que corresponde, está en la dirección correcta. El Gobierno tiene que respaldar a Carabineros de Chile. En este minuto la institución no está haciendo cuestionada. No hay una resolución contra la institución, sino que contra un funcionario de sus filas, que eventualmente podría ser formalizado. Es una responsabilidad individual, no colectiva“, recalca.

Sin embargo, y aunque coincide que se trata de “una línea inteligente”, Karen Trajtemberg indica que “aún así aparece como un apoyo velado. O sea, a mí me parece que es mucho más tajante decir que hay que dejar que la instituciones funcionen. Y que el gobierno no va a emitir ningún comentario al respecto”.

El “pecado original” del Ejecutivo

Respecto de lo manifestado por la derecha en cuanto a que el Ejecutivo debió entregar un apoyo más contundente a la policía uniformada, la periodista recalca que “la oposición está haciendo su pega. Ese es su trabajo, oponerse“.

“En el fondo, es la actitud del Gobierno la que va a determinar cuánto le afecte lo que está diciendo la derecha. Esta tiene un relato que le llega mucho a la ciudadanía, porque está asustada, preocupada. Cómo lo maneja el gobierno, si engancha o no engancha, es un tema político y que tiene que manejar con cuidado”.

“Es que además el Gobierno tiene esa suerte de ‘pecado original’ por la postura que tuvieron sus integrantes durante el estallido social“, concluye.

Marco Moreno, en tanto, considera que se trata de “un aprovechamiento político, porque el poder Ejecutivo no puede desconocer las resoluciones de los tribunales. O sea, no es el gobierno el que está juzgando, ni procesando, ni formalizando al general director. Es un poder distinto del Estado, y en nuestro ordenamiento está clara la separación de esos poderes”, finaliza el docente.

De acuerdo a lo informado este jueves, al general director Ricardo Yáñez lo formalizarán el próximo 7 de mayo.