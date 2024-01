Se descartó prisión preventiva: Corte decretó arresto domiciliario total y arraigo para Cathy Barriga

18 de Enero de 2024

El juez consideró que la ex alcaldesa de Maipú no es un peligro para la sociedad y desestimó todos los argumentos de la Fiscalía para decretar la prisión.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, además de prohibición de comunicarse con imputados y testigos para la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por la querella en su contra por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco. La medida cautelar deberá cumplirla durante los 120 días que dura la investigación.

Este jueves se realizó la tercera jornada de formalización de la ex jefa comunal en relación a su gestión, que se extendió entre 2016 y 2021.

El martes pasado, en tanto, el tribunal determinó las medidas cautelares para otros tres de los involucrados.

Así, Andrea Díaz y María Isabel Palma, ex administradora municipal y ex directora de control, respectivamente, quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En el caso de la periodista en la municipalidad Andrea Monsalve, quedó con firma mensual y arraigo nacional.

La Fiscalía estableció que durante la administración de Cathy Barriga se defraudó al municipio casi 31 mil millones de pesos.

En la segunda jornada, la fiscal Constanza Encina entregó los argumentos por los cuales para el ente persecutor se justificaba la medida solicitada contra Barriga. La defensa de la ex alcaldesa, en tanto, refutó los antecedentes proporcionados por la persecutora.

Gobernanza fraudulenta

Ya durante el primer día de formalización el Ministerio Público planteó que la ex alcaldesa “defraudó y/o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal (…) gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley”.

Este miércoles, además, Encina acusó a Barriga de “una absoluta falta de respeto” ante las instituciones de control que incorpora la administración de los municipios.

Agregó que desde su cargo, realizó una serie de modificaciones a los reglamentos a fin de decidir por sí misma el gasto de recursos municipales sin la supervisión de los concejales de la comuna.

La fiscal explicó el mecanismo por el cual la ex alcaldesa consiguió evitar el control de la Contraloría, que consistía en cuadrar de forma ilegal la caja para no despertar el interés del ente controlador.

Barriga impulsó su programa

La fiscal Encina aseguró que la ex alcaldesa, además, generó las condiciones para que funcionarios de su confianza tomaran decisiones que son de exclusividad de la dirección de Administración y Finanzas.

De esta forma, consiguió redistribuir recursos, los que se destinaron a impulsar el programa de la propia alcaldesa.

Para ello, según la fiscal, se falsificaron actas municipales y se elaboraron informes y balances falsos, con el propósito de aparentar una disponibilidad de recursos. Incluso, la persecutora reveló que estaba prohibido incorporar la palabra déficit en los informes.

Luego, explicó que como parte del proceso para ocultar el déficit municipal, “empezaron a desdevengar, que es sacar de la contabilidad una obligación que ya estaba ingresada“.

Guerra sucia

La fiscal reveló también la forma en la que los cercanos a la alcaldesa intentaban amedrentar a quienes deseaban realizar una labor de fiscalización.

Así, dio a conocer un audio de WhatsApp de la entonces jefa de Comunicaciones de la Municipalidad, Camila Cornejo.

En el material se puede escuchar como la profesional instaba a otros funcionarios a descalificar a los concejales Ariel Ramos y Abraham Donoso . “Hagámonos todos un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter… Ramos mentiroso, Ramos curao, Ramos drogado, inventémosle hueás… Donoso infiel, te comí’ a tu secretaria… Por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters“, es parte de lo que se escucha en el audio.

“Digamos que te han pillado carreteando, curado, mentiroso. Hay que ser agresivo, guerra sucia“, añadió la ex funcionaria.

Más adelante, la Constanza Encina recalcó que “la alcaldesa no dirigía un municipio, sino una empresa piramidal“.

Al continuar con su intervención, la fiscal relató que la alcaldesa gastó 17 millones en mil collares Swarovski, los que mantenía en una caja fuerte en su oficina y luego regaló a su arbitrio.

Entre las personas que los recibieron de obsequio hubo parlamentarios y alcaldes de otros municipios. Muchos de ellos los regresaron porque los regalos se enmarcaban en la ley del Lobby.

Entre quienes recibieron regalos están la diputada Carmen Hertz. el ex alcalde Felipe Guevara, una ministra de Economía -lo que debió ser un error porque ninguna mujer ha ocupado el cargo- y la figura televisiva Marlen Olivari.

Comparación con otros casos de fraudes al Fisco

En la parte final de su exposición, la fiscal Constanza Encina comparó lo ocurrido en la Municipalidad de Maipú con lo sucedido en otros casos emblemáticos.

Así, la persecutora manifestó que “nos encontramos ante uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”.

Según planteó Encina, el monto defraudado es 55 veces más grande que el de Democracia Viva, 28 veces mayor que el caso del municipio de Vitacura, 20 veces el tamaño del fraude en Algarrobo y 914 veces lo que defraudó la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.

La defensa de Cathy Barriga

El abogado defensor de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic rechazó los planteamientos del Ministerio Público y recordó que el déficit presupuestario del municipio se arrastraba desde la administración de Christian Vittori.

El profesional apuntó a la vez que “en el peor de los casos”, la ex alcaldesa arriesgaría un pena de 5 años y descartó que exista la posibilidad de fuga de la ex alcaldesa de Maipú.

Marcelo Hadwa, entregó los argumentos para pedir que se descartara la prisión preventiva.

Tras argumentar que no existen antecedentes como para pensar que su defendida es un peligro para la sociedad, que sería un requisito para establecer la prisión preventiva.

Por otra parte, el mismo profesional dijo que “en el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos. El otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años, pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido“.

“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre. Más allá de eso, no me voy a extender”, planteó.