“No tengo nada que esconder”: la declaración de Cathy Barriga en su llegada al Centro de Justicia

La ex alcaldesa de Maipú arribó esta mañana a los tribunales para enfrentar su formalización.

Cathy Barriga insistió en que es inocente de los cargos que se le imputan, al arribar esta mañana al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde se la formalizará por fraude al fisco y falsificación de instrumento público

“No tengo nada que esconder“, dijo la ex alcaldesa de Maipú al llegar al Centro de Justicia.

En la ocasión pidió a la prensa que de a conocer íntegra su defensa.

“Así como han publicado durante años la parte querellante, ojalá que se pueda publicar de manera íntegra mi defensa“, dijo.

“Ustedes tienen que dar a conocer a la comunidad cómo se defiende esta querella“, añadió la ex jefa comunal.

Junto a la ex alcaldesa se formalizará también a cinco ex funcionarios de la municipalidad de entera confianza de Barriga. Se trata de Ana María Cortés, de la Secretaría Comunal de Planificación; Luis Japaz, ex asesor; Andrea Díaz, quien se desempeñó como administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Palma, ex directora de Control.

Cathy Barriga llegó al Centro de Justicia acompañada por su marido, el diputado Joaquín Lavín.

La querella contra Cathy Barriga

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) imputa a Cathy Barriga y a sus cercanos un déficit por más de 30 mil millones de pesos.

Aquello se habría producido a través de la adulteración de informes de ejecución presupuestaria, de la contratación a honorarios y por la rendición de información presupuestaria falsa.

“Los imputados participaron en la elaboración de documentos, informes, balances, entre otros, que aparentaron la disponibilidad de recursos, a fin de contraer nuevas obligaciones en representación del municipio, sin contar efectivamente en la realidad con tales fondos para su ejecución”, aseguró el CDE.

Está previsto que la formalización se inicie a las 09:30 horas.