Quién es Andrea Monsalve, la falsa periodista que aseguró que Cathy Barriga temía que la envenenaran

23 de Enero de 2024

La ex jefa de comunicaciones de la Municipalidad de Maipú acusó "paranoias" de la ex alcaldesa.

La semana pasada estuvo marcada por la extensa formalización de Cathy Barriga, la cual duró tres jornadas y se dieron a conocer detalles inéditos de la investigación. Uno de ellos fue el de la “periodista” del municipio, quien presentó un título falso y estuvo varios años con licencia cobrando su sueldo.

En concreto, consiguió 49 licencia consecutivas entre 2017 y 2020 según la fiscalía, período en el que recibió cerca de 50 millones de pesos.

Además de ello, Monsalve tenía una estrecha relación con Cathy Barriga, pero con el transcurso de los meses este vínculo se fue complicando. De hecho, la supuesta periodista denunció maltratos por parte de la ex alcaldesa de Maipú.

La compleja relación entre Cathy Barriga y Andrea Monsalve

Según la declaración de Andrea Monsalve ante la fiscalía que dio a conocer La Tercera, la mujer conoció a Cathy Barriga antes de que resultara electa como autoridad comunal.

“En algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”, reveló Monsalve.

Tras llegar a la Municipalidad de Maipú, Cathy Barriga le pidió a Andrea Monsalve que tomara el cargo de jefa de comunicaciones. Sin embargo, según su declaración, ese rol nunca lo asumió y terminó siendo la asistente personal de la jefa comunal.

Entre las labores que tuvo que cumplir, Andrea Monsalve asumió el cuidado de los hijos de la ex alcaldesa y acompañarla a comprar ropa. En este contexto, habría empezado a recibir maltrato por parte de Cathy Barriga.

Monsalve acusa maltrato físico y psicológico

“Ella me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía ‘más bonita que ella’. Dos veces me pidió que, como ella llegó a una población con zapatos altos, me pidió los míos para ella no manchar los suyos, de todo esto Eugenio Aguiló vio muchas de las situaciones de maltrato”, expresó.

“Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo“, agregó.

Además, Andrea Monsalve reveló que “ella me golpeó en dos oportunidades. La primera fue un día en que Joaquín llegó a la oficina en la noche y le preguntó a Cathy por qué tenía a su guagua Romeo todavía en la oficina a esa hora. Se pusieron a discutir y le dijo ‘yo me llevo a Romeo y tú quédate trabajando’. Ahí entre ellos que estaban peleando y tironeando se cayó Romeo”.

Ante esto, declaró que “ella se encerró con Romeo en el baño a llorar, y cuando salió le dije ‘pero Cathy, por favor, no pueden tener este tipo de discusiones, es algo muy fuerte para que tu hijo esté pasando por todo eso’, y ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas”, expuso.

¿Quién es Andrea Monsalve y cómo obtuvo su título falso?

De acuerdo con lo que expone en su perfil de LinkedIn, Andrea Monsalve es una secretaria administradora contable del Liceo Politécnico Hijas de María Auxiliadora. Además, se desempeñó en el área de la producción y periodismo.

En ese sentido, expone que trabajó en Megamedia, Canal 13, Iberoamericana Radio Chile, entre otras empresas antes de llegar al municipio de Maipú.

La mujer arribó al departamento comunal en 2016 como jefa de comunicaciones, donde presentó un certificado falso de título profesional de Periodismo de la Universidad Católica para ejercer ese rol.

Con respecto a cómo se gestionó este certificado, Monsalve declaró: “Un día una persona de nombre Francisco Aguirre, de la municipalidad, muy cercano a Cathy Barriga, me preguntó si yo tenía un título universitario. Les dije que yo el único título que tenía era de secretaria y que había salido de un colegio técnico. Tenía contactos y sabía escribir, pero lo aprendí en la experiencia de mi trabajo. Y no recuerdo la fecha exacta, pero alguien de la municipalidad me lo envió por orden de Francisco Aguirre. No recuerdo si me lo enviaron a mi correo personal o al laboral, pero creo que debe haber sido al de la municipalidad”.

Y para cerrar, la mujer reconoció haber usado el título falso con el fin de buscar trabajo. “En mi desesperación de buscar trabajo, a veces lo presenté para que me llamaran a entrevista, pero ese título no lo hice yo en la alcaldía para engañar a nadie como periodista, ya que mis funciones nunca fueron en esa área, sino que era de asistente de Cathy Barriga. Por lo que yo recuerdo, esto no fue al momento de mi contratación, sino que fue un poco después de eso”, comentó.