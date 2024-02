Encuentran muerto a alcalde de Florida: renunció al cargo tras chocar ebrio

12 de Febrero de 2024

La autoridad comunal fue encontrado sin vida luego de escribir un extenso mensaje tras protagonizar un accidente el reciente fin de semana.

Compartir

En las últimas horas, el alcalde de Florida, Jorge Roa (DC) fue hallado muerto dentro de su casa. Esto luego de protagonizar un accidente de tránsito en la noche del pasado sábado.

Aquella jornada fue detenido luego de conducir en estado de ebriedad y chocar una casa. Tras el hecho, no se registraron personas lesionadas.

El sentido mensaje que publicó el alcalde de Florida en sus redes sociales

Durante la noche de este domingo, Jorge Roa publicó un extenso mensaje en sus redes sociales. “Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello”, partió diciendo.

“Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió sólo lo material, pero ellos en casa y bien. Fui a la actividad solidaria del Sábado, ver a la gente feliz y agradecida de un grato momento., Estuve con la gente compartí me fotografié con varias personas. Me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas”. agregó.

“Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza, Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más, y que me fue minando en muchos aspectos”, sostuvo.

Tras ello, aseguró: “Seré consecuente como lo fui siempre en mi vida y pagaré el delito cometido. Entregué 28 años de mi vida a la educación en Florida , dentro de ese periodo 8 años como Concejal y 11 años como Alcalde. El tiempo, la historia se encargarán de evaluar mi gestión, la cual se tornó cada vez más difícil en especial por concejales que se estaban encargando de entrabar mi desempeño con prácticas matonescas y coordinadas para ponerme a la gente en mi contra, todo liderado por Parra y compañía”.

Para cerrar su descargo, se despidió: “Gracias a autoridades nacionales, regionales provinciales y comunales que ayudaron en mi gestión. Dios y la Virgen del Rosario cuiden a nuestra linda comuna de Florida”.

Se habría quitado la vida

La información sobre su muerte fue confirmada por María Carolina Inostroza, presidenta regional de la Democracia Cristiana a Radio Biobío.

La representante del partido sostuvo que “luego de producir un accidente de tránsito donde él estuvo involucrado, él había anunciado por redes sociales y algunos medios que él iba a renunciar a su cargo de alcalde”.

“Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, cerró Inostroza.