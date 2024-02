La grave denuncia contra la campaña navideña de Correos de Chile

13 de Febrero de 2024

Una de las madrinas de las cartas navideñas expuso su caso en redes sociales y reveló detalles a El Dínamo sobre cómo falló el envío de su regalo.

Con el lema “apadrina un sueño y entrega un regalo de Navidad”, CorreosChile en diciembre de 2023 incentivaba a la ciudadanía a ser parte de su emblemática campaña navideña.

Esta iniciativa busca que personas sean padrinos y madrinas de una carta, enviándole regalos a niños, niñas y familias que no pueden acceder a estos durante esas fechas.

Un regalo que nunca llegó

Pero el caso de Pamela Poblete fue diferente, según pudo constatar EL DÍNAMO. Desde hace algunos años, ella junto a su pareja participan de esta actividad organizada por CorreosChile, y hasta el año pasado no habían tenido problema.

En diciembre de 2023 ella envió dos regalos desde Los Andes a Santiago, pero antes de hacerlo notó que había errores en las direcciones para entregar los paquetes. Por esta razón, llamó a los números de teléfono que estaban en las cartas, contactándose por primera vez con las madres de los niños para rectificar sus datos.

A una semana de Navidad, la mujer de 40 años quiso revisar cómo iban sus envíos: “Me metí a la página y con el comprobante que me habían dado verifiqué el estado del envío, ahí salía que estaba entregado”, relata.

En ese momento, Pamela decidió llamar a las madres de los niños para corroborarlo, pero se llevó una gran sorpresa. El paquete que iba a la comuna de Peñalolén llegó sin novedad, pero el regalo que iba dirigido a Puente Alto nunca llegó a su destino.

Al enterarse de esto, llamó a servicio al cliente para ingresar un reclamo, donde le explicaron que había sido recibido por una persona con RUT de empresa. Pese a esto, seguirían buscando.

“Al tiempo después me respondieron que no habían encontrado el paquete, entonces iban a proceder a indemnizar por la pérdida”, aseguró Poblete.

Respecto a esta solución, la mujer explicó que “estaba muy molesta. Yo no estaba de acuerdo porque en realidad yo quería que entregaran el regalo, no quería que me indemnizaran porque a nosotros igual nos costó obtener ese regalo ¿Quién iba a indemnizar eso?”.

Luego de Navidad, a Pamela le llegó una indemnización de $5.800, pese a que sus boletas demostraban que el valor total era de $16.000.

Fue allí cuando volvió a ingresar un reclamo, ya que la respuesta de CorreosChile apuntaba a que ella no había entregado la descripción del producto con anterioridad.

Sin embargo, ella explica que no es primera vez que enviaba paquetes y que en esta ocasión fueron ellos quienes no le pidieron más información sobre lo enviado.

Al no obtener respuesta, Pamela decidió hacer una denuncia al Sernac para evidenciar la situación, ya que la empresa había dado como solucionado su caso sin que aún se tenga una respuesta concreta sobre qué pasó con el regalo enviado y qué falló en el proceso de envío.

La respuesta de CorreosChile por denuncia contra la campaña de navidad

A raíz de este caso, EL DÍNAMO se contactó con CorreosChile para consultar qué fue lo que falló dentro de este proceso.

Pese a que no respondieron nuestras preguntas, la empresa envío un comunicado en que señalan: “Lamentamos la situación narrada por una madrina que participó de esta instancia, con quien nos hemos puesto en contacto para ofrecerle las respectivas disculpas e informarle sobre el proceso de indemnización del total de su envío”.

Junto con esto, la empresa de envíos manifestó: “Adicionalmente, hemos reforzado nuestros protocolos internos para evitar que este tipo de situaciones se repitan”.

Durante 2023 CorreosChile logró cerrar su campaña navideña con el 80% de las cartas apadrinadas, esto significa alrededor de 12 mil niños y niñas beneficiados.