FOTOS – Así fue la celebración navideña de Pedro Pascal en Chile

26 de Diciembre de 2023

El intérprete fue captado por un fanático el martes pasado en el Aeropuerto de Santiago.

Compartir

El famoso actor Pedro Pascal llegó hace algunos días a Chile y su familia compartió algunos registros de lo que fue su celebración navideña.

El pasado 19 de diciembre, uno de sus seguidores reveló que vio al conocido intérprete en el aeropuerto de Santiago, y esto encendió las alertas de todos sus fanáticos. Aunque esto no había sido confirmado por él, todo indicaba que el chileno vino para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos.

Sin embargo, este domingo la tía del actor confirmó el rumor luego que publicara una tierna fotografía junto al protagonista de la serie The Last of Us.

Pedro Pascal y su celebración navideña en Chile

Pedro Pascal está en nuestro país y vino para celebrar la Navidad en compañía de sus más cercanos. Aprovechando esta instancia, su tía Inés Pascal, subió a Instagram una publicación donde se le ve posando sonriente con el conocido intérprete.

“Amaneciendo por aquí con este sol. Felicidades Chile porque esta joya es nuestra”, escribió la mujer en la descripción de la imagen.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ubicación que aparecía adjunta en la publicación. Allí se revela que Pascal se encontraba en la localidad de La Laguna, en la región de Valparaíso.

Esta foto rápidamente desató una ola de mensajes donde los usuarios elogiaban al popular actor.

“Tesoro nacional”, “Chile ganó tiene al mejor”, “Mucho amor para toda la familia Pascal”, son algunos de los comentarios que se ven en el post.

Por otro lado, su hermana Lux Pascal subió una imagen donde se ve a la familia sentada junto a la cena. Además, en la foto se puede ver a Pedro Pascal como cabecera de mesa y a todos sonrientes celebrando de esta festividad.