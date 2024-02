Pandemia y estallido: cuáles son las querellas que siguen en tramitación contra Sebastián Piñera

13 de Febrero de 2024

A raíz del mea culpa hecho por Gabriel Boric en su discurso, desde la oposición han solicitado quitar las querellas interpuestas durante los gobiernos del ex mandatario. EL DÍNAMO revisó los registros del Poder Judicial y aquí te mostramos cuáles son las acciones que siguen vigentes.

El discurso del presidente Gabriel Boric el pasado viernes 9 de febrero en el funeral de Estado de Sebastián Piñera sigue generando reacciones por parte de diferentes sectores. En la ocasión, el mandatario hizo un mea culpa con respecto a su rol como opositor en el gobierno del fallecido empresario. “Las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, fue parte de lo que dijo el mandatario.

Estos dichos desataron las criticas del oficialismo, donde parlamentarios del Partido Comunista (PC) lo acusaron de negacionista.

Por otra parte, desde Chile Vamos pidieron retirar las querellas interpuestas por el actual Gobierno. “Queremos pedirle al presidente que para hacer carne sus palabras, tengamos también la capacidad de tener hechos concretos. Por ejemplo: el retiro de las querellas criminales contra el ex presidente Piñera”, solicitó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las peticiones de la oposición sobre retirar las querellas. “Cuando el presidente habla de querellas, tiene que ver con los incordios y es sumamente claro. Yo creo que la sobre reacción, la sobre interpretación, no es lo que necesitamos en estos momentos”, declaró. Sumado a ello, precisó que “el Gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el ex presidente Sebastián Piñera“.

Las querellas en contra de Sebastián Piñera

Son varias las acciones judiciales presentadas en contra del ex presidente Sebastián Piñera, algunas de las cuales comenzaron a ser sobreseídas tras su deceso. Sin embargo, aún hay varias que se mantienen en tramitación.

Manejo de la pandemia

De acuerdo con datos recabados por EL DÍNAMO en la plataforma del Poder Judicial, parte de las querellas que siguen vigentes en contra de Piñera tienen que ver con el manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

El 6 de julio de 2021 la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) presentó una acción judicial acusando un “manejo criminal” con respecto al coronavirus. Esto, según exponen los querellantes en el documento, significó el contagio de miles de compatriotas, donde 28 trabajadores de la atención primaria de salud municipal del país murieron.

Es por esta razón que el gremio se querelló en contra de Sebastián Piñera; del ex ministro de Salud Enrique Paris; de la ex subsecretaria Paula Daza; y del ex subsecretario de redes asistenciales, Alberto Dougnac, por su eventual participación en calidad de autores de cuasidelito de homicidio y por el delito de denegación de auxilio y abandono de destino.

Otra de las querellas apuntan a crímenes de lesa humanidad, donde los querellantes acusan efectos adversos y secuelas tras someterse a procesos de vacunación.

Esta acción judicial está dirigida hacia Sebastián Piñera, Gabriel Boric, Jaime Mañalich, Enrique Paris, María Begoña Yarza, Ximena Aguilera, Heriberto García y Rubén Verdugo, todos en calidad de autores y en grado de consumado.

Además de ellas, una de las causas que sigue pendiente tiene relación con una supuesta violación de normas sanitarias en tiempo de pandemia. El texto expone que el 21 de junio de 2020, Sebastián Piñera asistió al funeral de Bernardino Piñera, ex arzobispo de la Serena.

En este contexto, la querella señala que habrían asistido un total de 31 personas, cuando el protocolo de funerales en ese tiempo permitía un máximo de 20 asistentes.

Derechos Humanos

El 14 de diciembre de 2019 el ex senador Alejandro Navarro presentó una querella por delitos de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera y los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además de Mario Rozas, quien en aquel momento era general director de Carabineros.

Esta acción judicial detalló informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre víctimas de daños oculares en el estallido social. Esta causa se sumó a la presentada por el abogado Nicolás Toro el 4 de noviembre de 2019, según consigna Ex-Ante.

A estas ofensivas, se sumaron acciones legales desde la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y un grupo de dirigentes del Frente Amplio, liderados por Beatriz Sánchez y en la que participó la actual ministra Javiera Toro. Esta última dejó de patrocinar la causa antes de asumir su cargo en el Gobierno de Boric.

La última querella por esta causa fue ingresada por el ex convencional Manuel Woldarsky, quien presentó la acción por torturas en el caso de un manifestante en noviembre de 2020. Esta causa fue dirigida en contra del presidente Piñera, del ministro Rodrigo Delgado, del subsecretario Francisco Galli, del intendente Felipe Guevara y del general Mario Rozas.

Tras el fallecimiento del ex mandatario, las causas fueron sobreseídas, aunque siguen vigentes para el resto de los implicados, incluyendo al general director de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas.

Caso Dominga:

El 12 de octubre de 2021 la senadora Paulina Vodanovic (PS) interpuso una querella en contra del ex mandatario por tráfico de influencias y cohecho.

Esta investigación buscaba esclarecer posibles delitos de corrupción con respecto a la venta del proyecto minero Dominga, que relacionaban a Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano en dicho negocio.

La familia Piñera Morel era la mayor accionista del proyecto, hasta que decidieron vender su participación a Délano. Esto mediante un contrato pactado en tres cuotas y con pagos condicionados. En concreto, la última cuota dependía en que no hubiera cambios regulatorios que impidieran la instalación de la minera. Dichos cambios se discutirían en el primer gobierno del ex jefe de Estado.

A esta acción judicial se sumó una nueva por parte del abogado Luis Mariano Rendón.

Tras la muerte de Sebastián Piñera, el juez determinó sobreseer definitivamente la causa. Sin embargo, Rendón presentó un recurso de reposición, el cual fue acogido y la causa quedó sobreseída parcialmente, es decir, solo con respecto a la ex autoridad de gobierno.