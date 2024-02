CMPC reporta despliegue en seis focos de incendios en las regiones del Biobío y La Araucanía

19 de Febrero de 2024

La empresa informó que trabajó en estos siniestros rurales a través de 287 brigadistas y 10 aeronaves, en las comunas de Mulchén, Los Ángeles, Quilleco, Yumbel, Victoria y Collipulli.

CMPC informó seis nuevos focos de incendios forestales que fueron atendidos en las últimas horas con los brigadistas y aeronaves dispuestos en su Programa de Protección.

Tras un domingo de complicadas condiciones en el combate de los siniestros, la empresa se desplegó con la labor de 287 brigadistas y el apoyo de 10 aeronaves.

Esto, en las comunas de Mulchén, Los Ángeles, Quilleco y Yumbel, en la Región del Biobío, y en Victoria y Collipulli en la Región de La Araucanía.

Del total de aeronaves dispuestas por CMPC, varias de ellas prestan apoyo en más de una contingencia dentro del día.

“Los incendios no se han acabado, no podemos relajarnos, tenemos que seguir alerta. Las altas temperaturas siguen y nos van a acompañar por las próximas semanas. Lamentablemente, la intencionalidad, los focos provocados, no bajan”, dijo Ignacio Lira, gerente de Asuntos Públicos CMPC Bosques.

En el caso de la Región del Biobío, todos los siniestros ocurrieron en la Provincia de Biobío. En Quilleco, trabajaron una brigada terrestre, una brigada cisterna y una brigada adicional.

En el caso de la capital provincial, Los Ángeles, participaron dos brigadas terrestres, una brigada helitransportada, una brigada cisterna y una brigada adicional.

En Mulchén, en tanto, la situación fue abordada con la presencia de una brigada terrestre, una brigada cisterna y una brigada adicional.

Por último, en Yumbel, se desplegaron una brigada terrestre, una brigada helitransportada y una brigada cisterna, las cuales fueron apoyadas desde el aire por dos aviones cisterna, un helicóptero mediano y un avión de coordinación.

Además, en la Región de La Araucanía, a la comuna de Victoria debieron acudir cuatro brigadas terrestres, una brigada helitransportada, seis brigadas cisterna, cuatro brigadas mecanizadas y dos brigadas adicionales.

Esto fue apoyado por el trabajo de un helicóptero Kamov, tres aviones cisterna, un helicóptero mediano y un avión de coordinación.

La emergencia en Collipulli fue trabajada con un equipo compuesto por dos brigadas terrestres, una brigada cisterna, una brigada mecanizada y un avión de coordinación.