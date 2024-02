VIDEO – “Una pérdida de tiempo”: la respuesta que le dedicó Camila Vallejo a periodista en punto de prensa

20 de Febrero de 2024

Un reportero le consultó por las presuntas rencillas entre el PC y el PS por su nombramiento como ministra enlace de la emergencia en Valparaíso.

En medio de su despliegue como ministra enlace de la emergencia en la Región de Valparaíso, la vocera Camila Vallejo fue consultada por un periodista por las presuntas diferencias que habrían generado su nombramiento entre el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS).

En el punto de prensa de este martes, se le consultó: “A propósito de su designación como ministra enlace en reemplazo de Maya Fernández, ¿usted reconoce que han habido tensiones, diferencias o roces en el oficialismo entre el PS y el PC?”.

“Usted ya respondió, recuerdo que hace dos días atrás, que la prioridad era la emergencia. Estamos todos de acuerdo en eso pero, ¿cuál es su reflexión respecto de esas diferencias internas en el oficialismo?“, agregó el reportero.

Ante la pregunta que le realizó el periodista, la ministra Camila Vallejo fue tajante y sostuvo que “la verdad es que como reitero, nuestra prioridad es la emergencia, sacar la región hacia adelante y en eso hemos estado todos trabajando juntos, sin ningún tipo de conflicto, ni problema”.

“Nuestro Gobierno no solo tiene distintas militancias, comunistas, socialistas, PPD, del Frente Amplio, sino que trabajamos codo a codo en estos momentos con la comunidad, independientemente del color político”, expresó.

Con todo esto, Vallejo insistió en que en el oficialismo “no hemos tenido ningún problema, ni ningún conflicto. Estamos trabajando todos juntos, con la misma ministra. Yo creo que, la verdad, es que es una pérdida de tiempo, con todo respeto a su pregunta”.

“Estar ahondando en este tema no ayuda a nadie más, porque la verdad, es que no es real. Estamos trabajando todos en conjunto”, recalcó, y terminó de abordar el tema indicando que “entiendo además, por la propia declaración que dio en una entrevista la presidenta del PS, no hay ningún problema“.