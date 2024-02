Convenio entre Chile y Venezuela: Monsalve asegura que “no está activo”

28 de Febrero de 2024

El subsecretario explicó que si bien Chile sí firmó la resolución, Venezuela aún no lo hace y que ninguno de los países ha nombrado las contrapartes.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el convenio que firmó con Venezuela durante su viaje a ese país “no está activo”.

La autoridad se refirió al documento suscrito entre ambos países y planteó que hasta el momento “no ha habido intercambio de información entre contrapartes. Por lo tanto, todos los que han dicho lo contrario mienten”.

“Se podrán hacer muchas críticas al Gobierno, y son legítimas. Pero inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos, me parece un insulto desproporcionado“, expresó el subsecretario en entrevista en radio Duna.

Por qué el convenio no está activo todavía

Al referirse durante la entrevista al convenio que viajó a firmar en Caracas, Manuel Monsalve aseveró que todavía “no está activo”.

“Venezuela todavía no firma el decreto. Chile firmó la resolución hace unos días. Y ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo“, puntualizó la autoridad durante la entrevista que le concedió al programa Hablemos en Off.

El subsecretario ahondó en el tema y enfatizó que “el convenio no está implementado. No hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información entre las contrapartes. Por lo tanto, todos los que han hablado, diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten“, recalcó.

La investigación por el secuestro del militar venezolano

En cuanto a la investigación por el secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda, Manuel Monsalve recordó que tanto el Ministerio Público como las policías están “abocadas a esta tarea”.

“Lo que depende del Gobierno es colaborar para que tengan todos los recursos que se requiere. Lo que puedo garantizar es que Chile tiene instituciones altamente profesionales”, manifestó la autoridad.

Finalmente, reiteró que “nosotros nunca descartamos hipótesis, porque efectivamente hay una investigación en curso“.