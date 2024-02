VIDEO – El desesperado llamado de la mamá de Ronald Ojeda

26 de Febrero de 2024

Omaira Moreno hizo un llamado a entregar información que podría ayudar a dar con el paradero de su hijo secuestrado.

Compartir

Omaira Moreno, mamá de Ronald Ojeda, el ex militar venezolano que fue secuestrado desde su departamento el pasado miércoles; realizó un desesperado llamado a través de un video publicado en redes sociales.

“Debido a que me encuentro gravemente afectada, he decidido realizar mi solicitud a modo de lectura. Me dirijo ante ustedes con la finalidad de conseguir por las vías de los públicos, información acerca del paradero y la vida de mi hijo que fue secuestrado en Chile hace cinco días“, declaró de entrada la mujer.

Moreno hizo un llamado “a las autoridades chilenas que se están dedicando a que este caso, el cual claramente es una violación a los derechos humanos, para que no permitan que esto ocurra y que la vida de mi hijo, que fue asilado político en Chile, siga en riesgo de igual forma”.

La mamá de Ronald Ojeda también aprovechó la oportunidad para agradecer “al Gobierno de Chile por el atento cumplimiento y la puesta en marcha de todo su sistema de inteligencia”.

La preocupación de la familia

Omaira Moreno dejó en evidencia la preocupación que tiene la familia, sobre todo ante la imposibilidad que tiene ella de poder viajar a Chile.

“Por falta de documentos hace que me dirija a todos ustedes usando los medios públicos sin preferencia alguna y seguir contando con su apoyo, del cual estoy totalmente agradecida“, indicó.

Por último, espera que “sigan acompañándome y comprendan mi angustia. Al servicio de Interpol le pido que hagan todo lo posible y de igual manera agradecerles su atención del caso“.

Hizo un llamado “a cualquier persona que tenga información, que haya visto movimientos sospechosos o cualquier otro que pueda servir y que ayuden a dar con el paradero de mi hijo, que por favor nos comunique rápidamente