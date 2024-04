Monsalve confirma que Venezuela aceptó un vuelo para expulsiones

18 de Abril de 2024

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno venezolano autorizó la expulsión de 150 venezolanos.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer este jueves que el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, aceptó un vuelo para recibir ciudadanos expulsados provenientes de dicho país.

En ese sentido, Monsalve sostuvo: “Hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones del Gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo”.

De esta forma, el régimen de Maduro recibirá a 150 ciudadanos expulsados tras la solicitud del Gobierno de Gabriel Boric. Siguiendo en esa línea, informó que están a la espera para establecer los planes de vuelo.

¿Cómo se concretarán las expulsiones de venezolanos en Chile?

“Los vuelos chárter normalmente tienen capacidad para 60. Es por eso que queremos acordar un plan de vuelo, que tenga itinerario, tenga fecha, de manera de poder concordar y coordinar todas las acciones necesarias”, explicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En esa línea, el secretario de la cartera sostuvo que hay que avanzar en dos materias. Con respecto a lo primero, detalló: “Si hay una persona que comete un delito en Chile, que no tiene pena de cárcel”, como por ejemplo: “Recientes personas que son detenidas por las policías por cometer un delito en el extranjero en situación irregular, no empadronadas, cuyo delito no tiene pena de cárcel, quedan libres”.

Sobre lo anterior, expuso que “a nosotros nos parece que esas personas tienes que ser expulsadas”.

En relación al segundo punto, Monsalve explicó: “Aquellas personas que están en situación irregular en Chile y que no están empadronadas, una vez que son denunciadas para iniciar los procesos de expulsión, el Estado tiene que tener herramientas de control”.