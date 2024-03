VIDEO – El accidente en el estadio de Calama que dejó parapléjica a una joven: “Me arruinaron la vida”

20 de Marzo de 2024

Hace cinco meses, la vida de una joven hincha de Cobreloa sufrió un trágico vuelco luego de que una pantalla gigante le cayera encima.

En octubre de 2023, los hinchas de Cobreloa se preparaban para una verdadera fiesta luego de que el club lograra el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol nacional. Sin embargo, la alegría se transformó en una pesadilla sin fin para una de las fanáticas del equipo loíno.

En el momento en que todos celebraban la dramática victoria, una pantalla gigante que estaba instalada en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, cayó sobre la galería del recinto, donde los hinchas estaban viendo el partido frente a Rangers de Talca.

Una de las tres víctimas que resultaron lesionadas en dicho accidente, regresó a la ciudad nortina tras estar hospitalizada en Santiago. De esta situación, Dahely Escobar se llevó la peor parte y le generó un daño irreversible: quedó parapléjica.

El derrumbe de la pantalla

El 15 de octubre de 2023, la mujer se encontraba al frente de la estructura que sostenía la pantalla gigante, por lo cual recibió el impacto de lleno una vez que cayó.

Tras ello, la hincha de Cobreloa fue trasladada a un centro asistencial de Calama y posteriormente fue derivada a la Región Metropolitana.

Después de estar cinco meses internada en la capital, Dahely Escobar en conversación con Soy Calama sostuvo: “Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento, estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola. El proceso va a ser muy largo”.

La mujer apuntó a la Municipalidad de Calama, la cual estuvo a cargo de dicho evento, y comentó que “lo que provocaron en mí fue muy fuerte, me dejaron desde cero”.

La ayuda parcial

A pesar de que la joven de 22 años dijo que el municipio se hizo cargo de financiar la clínica, señaló que no le han brindado más ayuda.

En esa línea, Dahely manifestó que tras dicho financiamiento, la entidad comunal suspendió la ayuda. “No ha habido nada, cero pesos. No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida”, acusó.

Bajo este contexto, sostuvo que “me habían hecho la promesa que me iban a ayudar a remodelar la casa para llegar a mi casa. Pero no lo hicieron, esa ayuda no se hizo y ahora estoy en la casa de un conocido, porque la mía no está en óptimas condiciones para quedarme ahí”.

Para cerrar, Dahely Escobar pidió justicia e instó al municipio de Calama que se haga responsable sobre el accidente. “Lo que me pasó no es para menos. Dependo mil por ciento de muchas personas (…) Me arruinaron la vida y necesito que se haga justicia“, expuso.

De esta forma, la Fiscalía ya comenzó las diligencias para determinar los responsables de lo ocurrido.