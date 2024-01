Todo lo que se sabe sobre la denuncia de violación grupal de futbolistas de Cobreloa: “Me ahorcaron”

23 de Enero de 2024

La joven que acusa ser víctima de violación por parte de ocho cadetes del club loíno, se refirió al caso y reveló la insólita respuesta que le dio la PDI al dar a conocer el hecho.

Desde hace unos años, Cobreloa enfrenta una grave denuncia por parte de una joven, que el 16 de septiembre de 2021 acusó haber sido víctima de una violación por parte de ocho jugadores cadetes del club en el interior de la Casa Naranja. Recientemente, la mujer dio su testimonio.

Este caso fue cerrado sin culpables en primera instancia. Sin embargo, en 2023 se reabrió la investigación por posibles vicios en la indagación, y ahora, la joven denunciante entregó su versión en un reportaje de Canal 13.

El testimonio de la joven

En el reportaje de Canal 13, la víctima entregó más detalles sobre lo que habría ocurrido en el lugar en donde viven los cadetes de Cobreloa. “Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos“, dijo, afirmando que los futbolistas estaban bajo los efectos del alcohol y droga.

En concreto, la mujer comentó que “llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado”.

A lo que agregó: “Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”, narró. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada” expuso.

Además, reveló que los jugadores habrían grabado por videollamada el delito. “Me mostraban (por la cámara) y decían ‘mira como tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba, iba a ser más rápido. Si me oponía podían hacer algo peor”.

“Uno de ellos tenía el cinturón puesto, se lo sacó y me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar. Después me pegaban con el mismo cinturón“, complementó.

La denuncia por violación a los jugadores de Cobreloa

Al día siguiente del ataque, la joven hizo la denuncia en Carabineros, para luego acudir al Hospital de Calama. En el recinto, una doctora y una matrona confirmaron la agresión sexual, ya que había presencia de “signos físicos sugerentes de violencia sexual“.

A pesar de todo ello, en el cuartel de la Policía de Investigaciones la hicieron desistir de seguir con el procedimiento. “Me dijeron que es un club deportivo, tienen buenos abogados, que yo no tenía nada, estás sola y tampoco te ves tan afectada como el resto de víctimas. Pensé en el momento que tenían razón y no quise seguir“, detalló.

En un informe entregado por la PDI al Ministerio Público el 23 de septiembre de 2021, se informó que el delito de violación fue desestimado por la víctima, por lo cual no se iba a trabajar más en el caso. No obstante, la mujer aseguró que en su casa, funcionarios de la PDI le pasaron un papel, el cual firmó sin leerlo.

La reacción de las autoridades

Por otra parte, el ex presidente de Cobreloa, Fernando Ramírez, reveló que luego de tomar conocimiento de la agresión sexual, intentó hacer una denuncia cuando asumió la directiva del conjunto loíno. Sin embargo, el directorio la desestimó porque el “caso está cerrado”.

Luego de que se dieran a conocer más detalles sobre lo que sucedió, el caso fue reabierto por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Ante esto, la PDI ordenó realizar un sumario interno para fiscalizar las diligencias de los funcionarios en Calama.

Mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados también se encuentran investigando esta denuncia. Aquí el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, entregó nuevos antecedentes del delito.

En la instancia la autoridad del arbitraje aseguró que “hay una serie de inconsistencias respecto a lo que en esta misma sala declararon, y por escrito, los señores Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidente de la ANFP y presidente del Club Cobreloa, además de la Federación“.

Con respecto a la joven denunciante, será defendida por abogados de la fundación Por los Sueños de la Infancia, quienes presentarán una acción judicial para las personas que resulten culpables.