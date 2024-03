Quién es Eduardo Cerna, el nuevo director de la PDI

21 de Marzo de 2024

El sucesor de Sergio Muñoz cuenta con una amplia trayectoria en la institución uniformada.

El presidente Gabriel Boric designó al prefecto general Eduardo Cerna Lozano como nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI).

El funcionario público que ejercía como subdirector de Administración Logística y Administración de la PDI, asumirá el cargo que dejó vacante Sergio Muñoz, quien renunció previo a su formalización por violación de secreto.

El nuevo director de la PDI

Eduardo Cerna Lozano, quien desde este jueves asume como nuevo director de la Policía de Investigaciones, tiene una trayectoria de 35 años en la institución.

La autoridad policial obtuvo el rango de prefecto inspector en 2020, momento en que tenía el cargo de Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras, y a finales de 2023 lo ascendieron a prefecto general.

De acuerdo a la declaración pública del Ministerio del Interior, Eduardo Cerna estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción. Tras ello, comenzó su formación en la PDI en 1989.

A lo largo de su carrera en la entidad policial, ha sido parte de las comisarías judiciales de Concepción y San Miguel, para luego conformar la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana.

Además, Cerna integró la Fuerza de Tarea Sur en La Legua y La Victoria, poblaciones pertenecientes a la comuna de San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, respectivamente.

También fue parte de la Inspectoría General de la PDI, jefe de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales y director del Centro de Capacitación Profesional.

Sumado a ello, Eduardo Cerna se desempeñó como jefe de la Brigada de Investigación Criminal Santiago, jefe de la Prefectura de Operaciones Especiales y jefe Nacional de Logística y Grandes Compras de la PDI.

Por otro lado, el nuevo director de la policía civil posee el grado de magíster de inteligencia estratégica y diplomados en técnicas de análisis de inteligencia y ciberseguridad.

Asimismo, tiene un diplomado en investigación policial del crimen organizado, mención negociación y manejo de crisis.

Las disculpas tras los hechos cometidos por Sergio Muñoz

Cerna se reunió la mañana de este jueves con autoridades de Gobierno en La Moneda, donde aprovechó de agradecer al presidente Boric por haberlo nombrado en dicho puesto.

“Designación que asumo y recibo con mucha humildad, pero con total compromiso para seguir trabajando junto a las más de 12 mil mujeres y hombres que conforman la PDI”, expuso.

“También, para unir y aunar esfuerzos con todas las instituciones que integran la persecución penal. Nadie, ni ninguna institución se puede restar y la PDI no será una de ellas”, agregó.

Por otra parte, Cerna se refirió al caso Muñoz y pidió disculpas a la ciudadanía y a los miembros de la Policía de Investigaciones.

“Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. Y aquí estamos para trabajar y seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida”, sostuvo.