VIDEO – Homicidio de padre frente a su hija en La Pintana: investigan posible ajuste de cuentas

10 de Abril de 2024

En primera instancia, la hipótesis apuntaba a que habría sido engañado con una falsa venta de una casa rodante. Sin embargo, se dio a conocer que la víctima registraba 99 detenciones.

Tras el asesinato de un hombre ante la presencia de su hija en la comuna de La Pintana, siguen surgiendo antecedentes para esclarecer los hechos, cuya investigación apunta a un posible ajuste de cuentas.

El ataque se llevó a cabo en las cercanías de las calles General Bernardino Parada con José Edwards Bello, donde la víctima recibió un impacto de bala en su muslo izquierdo.

Los detalles del homicidio en La Pintana

De este modo, el padre de la menor de edad “fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos, quienes inmediatamente proceden a disparar en contra de la víctima, hiriéndolo de gravedad y causándole una lesión mortal en la pierna izquierda (muslo)“, según explicó el fiscal Christian Toledo, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Esta lesión le causó una gran hemorragia, por lo que murió en el lugar.

Bajo este contexto, las primeras hipótesis apuntaban que la víctima había sido engañada y asaltada tras una falsa venta de una casa rodante. No obstante, luego de las primeras diligencias, se dio a conocer que el sujeto tenía en su historial 99 detenciones vinculadas a delitos de robo y estafa, por lo cual ambas tesis son parte de la investigación.

Este hecho ocurrió bajo la presencia de la hija de la víctima, quien comenzó a pedir ayuda. Ante esta situación, la niña de nueve años fue contenida por vecinos del sector de La Pintana.

Una mujer que la auxilió detalló que “yo ayudé a la niña. Yo venía a comprar el pan cuando la vi y ella decía ¡mi papito, mi papito!, y yo le dije que su papá estaba bien y me la llevé corriendo a la casa, yo no sabía qué hacer, la tomé de la manito y me la llevé corriendo. Le dije amorcito, yo la voy a acompañar y pedí ayuda”.