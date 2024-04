Abogado Mario Vargas pide destruir toda la información del teléfono de Hermosilla

11 de Abril de 2024

Mario Vargas fue más allá y planteó que la información obtenida de las filtraciones que realizó Sergio Muñoz, ex director de la PDI, al abogado, con quien se comunicaba vía WhatsApp, tampoco sería válida.

El abogado Mario Vargas defendió que el Consejo de Defensa del Estado no tenga acceso a las conversaciones de WhatsApp con su amigo Luis Hermosilla y de paso pidió que toda la información que contenga su teléfono sea destruida.

Vargas, quien además es querellante en la causa contra Daniel Jadue en el caso de las farmacias populares, aseguró que la Fiscalía solo debe revisar los chats vinculados al caso Factop.

En entrevista con T13, el jurista sostuvo que “vemos que en primera instancia el Tribunal de Garantía rechaza la solicitud del Ministerio Público justamente porque ahí hay contenido privado, personal y profesional. En una reposición de la fiscalía lo autoriza, pero la resolución de la jueza es muy clara en términos de utilizar la palabra solo en la investigación que tiene que ver con Factop, Sauer, etc”.

En esta línea, Mario Vargas planteó que “la norma sobre interceptar el contenido de las comunicaciones está enfocada en las comunicaciones, imaginemos una carta, no existía el WhatsApp cuando se hizo la norma (…) el tribunal puede decir intervengamos la carta del señor Valenzuela y Mario Vargas, pero no todas las cartas de la correspondencia que le llegue al señor Vargas”.

Es por esto que solicitó que toda la información que contenga el teléfono celular de Luis Hermosilla debe ser destruida para que tenga acceso el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“Ese es el objeto de la norma, por lo tanto, creo que no existe competencia, creo que acá se debiera destruir toda la información que está en el teléfono del señor Hermosilla porque la fiscalía no puede analizar información para la cual no está autorizada”, aseguró el profesional, quien es amigo de Hermosilla.

“A mi juicio creo que esa información que se obtuvo del señor Muñoz, es una información que debió haber sido declarada ilícita y que el Ministerio Público no tenía derecho utilizar. Es un debate que no se dio, pero la norma no lo autorizaba”, puntualizó.