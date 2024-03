La declaración de Luis Hermosilla a Fiscalía: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono”

22 de Marzo de 2024

Este viernes se conoció la declaración del abogado Luis Hermosilla a la Fiscalía Metropolitana Oriente, en calidad de testigo por las filtraciones de documentos secretos que recibió de Sergio Muñoz, ex director de la PDI.

En su testimonio a los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lana, y donde su hermano Juan Pablo fue su abogado, Hermosilla se refirió a su relación con Muñoz.

“Conozco al director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”, indicó, aclarando que su relación de amistad se inició “antes de ser director de la PDI”.

En las declaraciones, dadas a conocer por La Tercera, se le preguntó sobre sus vínculos con Héctor Espinosa, antecesor de Muñoz y de quien es abogado defensor, respondiendo que “no soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”.

Consultado sobre el contexto en el cual obtuvo el contacto de Espinosa, Luis Hermosilla agregó que “debe haber sido en este contacto con diversas policías”.

“Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”, puntualizó Hermosilla.

Sobre el caso contra Héctor Espinosa por malversación de fondos públicos cuando era jefe de la PDI, se le preguntó sobre el oficio de la Fiscalía que le envió Sergio Muñoz.

Ante esto, Hermosilla precisó que “efectivamente, me lo manda a mi Sergio Muñoz y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinosa no me puedo referir”.

En cuanto a las otras filtraciones, el jurista reiteró que “efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”.