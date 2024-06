“Exceso de buena fe”: Angela Vivanco responde a gestiones de su pareja en elección de Fiscal Nacional

17 de Junio de 2024

La magistrada de la Corte Suprema acusó detrás de esta filtración "hay una situación que involucra una cierta animosidad al Poder Judicial".

Angela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, salió al paso del reportaje que da cuenta de las gestiones realizadas por su pareja, Gonzalo Migueles, para influir en la elección del Fiscal Nacional y del conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.

Esto, luego que el fiscal Carlos Palma reconociera a Ciper que envió un pantallazo de sus conversaciones con Migueles al abogado Luis Hermosilla, donde éste le habría ofrecido un doctorado y ser reemplazante de Xavier Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Ante esto, Vivanco le bajó el perfil a las acciones de su pareja para influir en el nombramiento del encargado de la Fiscalía Nacional, aseverando a T13 que se trató de “un exceso de buena fe”.

“Son mensajes personales de él. Aquí ha habido un exceso de buena fe, por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte. El resto me parece a mí que va a haber acciones en este caso, por lo cual no me corresponde pronunciarme a mí porque no fue en un entorno que yo tuviera participación”, planteó la ministra de la Corte Suprema.

La magistrada reiteró que “ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no de influencia ilegítima, sino de tratar de darle una información que pidió (…) Es cuando tú actúas de buena fe y tratas de ayudar a una persona que te lo pide y esa persona lo toma y lo maneja como si fuera un mensaje…”.

Junto con ello, negó estar en conocimiento de las conversaciones realizadas por Gonzalo Migueles para influir en los nombramientos del Poder Judicial y el Ministerio Público, apuntando que “yo en conversaciones personales de mi pareja o de mi familia no tengo ninguna noticia. Ni pregunto ni estoy inmiscuida en eso porque no me corresponde. De la misma forma es que mis temas no son tema en mi familia. Yo tengo muy separada las aguas”.

“Creo que hay una situación que involucra una cierta animosidad al Poder Judicial. Esto lo siento mucho porque creo que no se le hace ningún favor a la administración de justicia”, sentenció.