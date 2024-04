Presidente Boric confirma que hay cuatro detenidos por el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez

11 de Abril de 2024

El mandatario indicó que "en Chile no vamos a permitir la impunidad. Los vamos a atrapar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar”.

Compartir

El presidente Gabriel Boric confirmó la detención de cuatro delincuentes que están involucrados en el asesinato del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez Soto, de 27 años, quien murió en medio de una encerrona en la comuna de Quinta Normal.

Según informó el Jefe de Estado, el arduo trabajo de los funcionarios policiales permitió capturar a los antisociales.

“Mis más sentidas condolencias por el vil asesinato del teniente Sánchez, quien murió en medio de una balacera, producto de su valentía para defender a ciudadanos que sufrían delitos“, afirmó el mandatario.

En ese sentido, agregó que el carabinero abatido “fue valiente, ya que no dudó en actuar para ayudar quienes más lo necesitaban. Abrazo a su señora, familia, hijo, amigos y a la institución”.

“En Chile no vamos a permitir la impunidad”

El presidente Boric, enfatizó que “en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar”.

Asimismo, indicó que “deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan como Estado, a nuestras policías, al gobierno, pero a toda la sociedad, para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia, que no nos va a ganar esta batalla”.