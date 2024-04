Romper relaciones y que asuma responsabilidad: las reacciones que dejó los dichos de Maduro sobre Piñera y el crimen organizado

16 de Abril de 2024

Ex presidentes de derecha y parlamentarios de oposición rechazaron los dichos de Maduro y exigen al Gobierno endurecer su postura.

Tras los dichos de Nicolás Maduro, el Grupo Libertad y Democracia, conformado por 13 ex presidentes de Latinoamérica y el ex ministro Andrés Chadwick, firmaron una carta exigiéndole al presidente de Venezuela que asuma su responsabilidad por el Tren de Aragua y enfrente el crimen organizado.

La declaración de los ex mandatarios nace luego de que Maduro responsabilizara a Piñera en la masiva llegada de delincuentes venezolanos a Chile.

“¿Quién se llevó a Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, contrató y apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 3 de febrero de 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido ex presidente Sebastián Piñera”, sostuvo el jefe de Estado venezolano.

Ante estos dichos, los integrantes del Grupo Libertad y Democracia expusieron que son “un intento descarado de distorsionar la realidad y desviar la atención internacional de los graves problemas internos que enfrenta su régimen”.

Siguiendo en esa línea, en la carta sostuvieron que la acusación de que el ex presidente Sebastián Piñera introdujo a los delincuentes de Venezuela en Chile “no solo carece de fundamento, sino que también refleja la continua irresponsabilidad con la que la dictadura venezolana maneja el tema de la seguridad y la criminalidad transnacional”.

Los ex presidentes exigieron a Maduro que se haga cargo de la materia que afecta a gran parte de Latinoamérica. “El régimen de Maduro debe asumir la responsabilidad por los daños que estas bandas, amparadas por su gobierno, causan fuera de sus fronteras. Instamos a Nicolás Maduro a dejar de usar el crimen organizado como herramienta política y a comenzar a cooperar en la lucha contra el crimen transnacional”, expone la misiva.

Oposición rechaza declaraciones de Maduro y solicitan al Gobierno a romper relaciones con Venezuela

Por otra parte, diversos parlamentarios de oposición han manifestado su rechazo sobre las declaraciones del mandatario venezolano, quien se quitó responsabilidad en la crisis que afecta al continente con respecto a las bandas de crimen organizado provenientes de su país.

En este sentido, el senador Francisco Chahuán (RN) expresó: “La dictadura de Nicolás Maduro es la responsable de que ocho millones de venezolanos estén dispersos por América Latina. Él es el responsable de este éxodo. En vez de reconocer cómo la dictadura ha establecido un régimen del terror en Venezuela, ahogando a los venezolanos, prefiere difamar al presidente Piñera”.

“Exigimos que el Gobierno chileno endurezca su posición respecto de la dictadura, ya no solamente pidiendo el llamado a consulta al embajador Gazmuri, sino que además manteniéndolo en nuestro país por el tiempo que sea necesario mientras logramos que la dictadura de Maduro colabore en buscar y encontrar a los responsables del asesinato del teniente Ojeda”, añadió

Permanencia “insostenible”

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) comentó que no le sorprende que Maduro responsabilice a terceros por la llegada de bandas de crimen organizado. “Lo sorprendente es que Chile siga manteniendo relaciones a nivel de embajador con un país que promueve este tipo de cosas, con una dictadura brutal y sangrienta. Y la verdad es que a mí me parece que la permanencia del embajador es insostenible, porque no podemos ser cómplices políticamente de aquello”, dijo.

Por esta razón, el parlamentario de Renovación Nacional solicitó al presidente Boric que “tiene que potenciar precisamente las expulsiones con mayor fuerza de lo que está haciendo hoy”.

El diputado Álvaro Carter (UDI) exigió al Ejecutivo cortar relaciones con Venezuela. “El mundo entero está viendo una provocación donde Chile aparece como el más débil, sumiso, frente al dictador Maduro. Insisto, no es sostenible mantener relaciones con Venezuela y no es posible mantener esta debilidad en nuestras relaciones internacionales”, manifestó.

A lo que agregó: “En momentos difíciles se requieren líderes fuertes. Presidente Boric, no puede usted ceder ante esta provocación, debemos romper relaciones con Venezuela”, cerró.