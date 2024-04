“¡Bájate altiro!”: Discusión de chofer de aplicación y pasajera se hace viral por no dejarla en un motel

20 de Abril de 2024

“Yo no me meto dentro de los moteles”, dijo el conductor.

Una singular discusión se hizo viral en redes sociales, luego que un conductor de aplicación de transporte discutiera con una pasajera, al negarse a dejarla al interior de un motel en Santiago.

El complejo intercambio verbal entre ambos provocó un altercado, donde la mujer terminó calificando al chofer como un hombre xenófobo.

“Yo no me meto dentro de los moteles”, le dijo el conductor molesto, ante la insistencia de la mujer, quien lo amenaza diciéndole que lo estaba grabando. “Le digo que me deje donde yo voy”, insiste la pasajera.

“Yo la dejo hasta aquí, bájese, si quiere me paga, si quiere no me paga, chao”, sentenció el hombre.

“¿Qué respondió ella? “¿Ya y por qué me grita usted?”, dijo la pasajera mientras le gritaba al hombre “Bájate altiro nomás”, insistió él.

“Yo soy mujer, te puedo denunciar. Xenofóbico”, insistió la usuaria. “Te estoy prestando un servicio”, le respondió el conductor, quien dijo “los extranjeros son patudos”.

En tanto, la gran mayoría de los comentarios en redes sociales fueron en apoyo al conductor.

“Él hizo lo correcto”, “Todos mis respetos para ese conductor” y “bien por el conductor que se negó a entrar al motel”, fueron algunos de los comentarios en la red social X.