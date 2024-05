Acusa “incumplimiento reiterado”: Fiscalía pide revisar arresto domiciliario de Cathy Barriga

3 de Mayo de 2024

La Fiscalía detalló que los incumplimientos de Cathy Barriga ocurrieron el 12, 23, 25 y 28 de abril.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para revisar el arresto domiciliario que pesa sobre Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, imputada por fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.

En una declaración pública, el Ministerio Público explicó que busca revocar el arresto domiciliario de la ex jefa comunal por “los incumplimientos reiterados a la medida cautelar de arresto domiciliario total que le fue impuesto el 16 de enero, fecha en que fue formalizada por los delitos fraude al fisco y falsificación de instrumento público cometidos entre los años 2016-2021″.

Estas acusaciones fueron descartadas por el abogado de Barriha, Cristóbal Bonacic, quien declaró a radio Cooperativa que “aquí no existe un incumplimiento de medida cautelar, porque la medida cautelar es la prohibición de salir del domicilio, lo cual doña Cathy Barriga no ha hecho nunca”.

Bonacic argumentó que “frente a situaciones puntuales, de más de las 200 veces que ha sido fiscalizada, en la madrugada no pudo salir a atender el llamado de Carabineros en atención obviamente a que se encontraba durmiendo y no alcanzó a despertar. Eso es lo único que ha ocurrido acá. Lo demás son especulaciones que no tienen ningún fundamento”.

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a principios de semana que Cathy Barriga deje el arresto domiciliario todos los viernes para que acompañe a su hijo a terapia.