Ministerio Público pide prisión preventiva para ex cadetes de Cobreloa acusados de violación

3 de Mayo de 2024

Según precisó la Fiscalía Local de Calama, la violación grupal fue concretada por ocho de los involucrados, mientras que Lucas Avilés grabó lo sucedido.

Este viernes se lleva a cabo el control de detención y formalización de los nueve ex cadetes de Cobreloa acusados de violar a una joven, en una fiesta en septiembre de 2021 en la Casa Naranja de Calama.

Los jugadores involucrados fueron identificados como Óscar Ramírez, Cristóbal Saravia, Jhan Góngora, Rivaldo Hernández, Nicolás Navarro, Patricio Romero, Lucas Román, Joaquín Agüero y Luciano Parra.

En virtud de la gravedad de los hechos y por considerarlos un peligro para la sociedad, el Ministerio Público solicitó que todos los imputados queden en prisión preventiva, lo que fue ratificado por el Juzgado de Garantía.

El lugar de los hechos fue la Casa Naranja, donde residen los cadetes de Cobreloa, y ocurrió en medio de una celebración por Fiestas Patrias donde se concretó el consumo de alcohol y drogas como cocaína y marihuana.

La víctima detalló que “entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a 2 amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron…”.

La joven indicó que ante su negativa de tener relaciones sexuales con los futbolistas, fue inmovilizada en la cintura, cuello y brazos, agregando que “me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello”, consignó La Tercera.

En esta línea, recalcó que la violación fue grabada y dada a conocer a través de una videollamada, tras lo cual concurrió a constatar lesiones el Hospital Carlos Cisterna de Calama, donde se ratificaron lesiones en la espalda, glúteos y zona genital, que sugieren violencia sexual flagrante.