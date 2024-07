“Él es un asesino” y “Chong debe renunciar”: las reacciones que dejó el nuevo revés de Fiscalía tras absolución en Caso Pío Nono

12 de Julio de 2024

La absolución del ex carabinero Zamora generó la disconformidad de la madre de la víctima y una dura arremetida contra la fiscal Chong por parte del mundo político.

El ex carabinero Sebastián Zamora fue absuelto por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de la acusación de homicidio frustrado simple en el Caso Pío Nono.

La jueza Patricia Brundl sostuvo que no se “probó la imputación específica“, que realizó el Ministerio Público por parte de la fiscal Ximena Chong y Marcelo Carrasco contra el ex funcionario policial.

La decisión del Tribunal generó diferentes reacciones en la opinión pública, donde el padre de Zamora exigió a Boric disculparse con su hijo por llamarlo “criminal”, mientras que la madre de la víctima “Anthony” se mostró disconforme con la situación.

Bajo este contexto, Daisy Alvear, mamá del joven que cayó desde el Puente Pío Nono aquel 2 de octubre de 2020, sostuvo que “estamos súper inconformes, pero sabíamos que esto podía pasar”.

En esa línea, aseguró que “para mí, el único culpable es Zamora y sería. Yo no culpo a nadie más”.

“Lo intentó matar. Él es un asesino, ahora está haciendo su show“, agregó. Con respecto a Anthony, sostuvo que “tiene secuelas, le quebraron sus secuelas”.

Considerando lo anterior, detalló que su abogado evaluará presentar un recurso de nulidad.

¿Qué dijo la Fiscalía Centro Norte tras fracaso en Caso Pío Nono?

Tras la decisión judicial, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Rodrigo Barrera, declaró que “tenemos que esperar la sentencia definitiva, y una vez que la tengamos, vamos a poder analizarla, revisarla en conciencia, y luego tomar una decisión respecto de que es lo que sea seguir”, haciendo alusión a un eventual recurso de nulidad.

Sobre las duras críticas hacia la fiscal Ximena Chong por parte del mundo político, explicó que “las motivaciones de la Fiscalía para investigar un hecho, no es otra que seguir ese mandato constitucional que nos obliga a casos como este a investigarlos, realizar una persecución penal, proteger a la víctima, y que el Tribunal finalmente sea quien determine si es responsable o no”.

Para cerrar, Barrera dijo que “nosotros no lo podemos llamar como fracaso porque es parte de lo que el sistema puede proveer a los intervinientes”.

“En este caso en particular la defensa tuvo que aportar elementos de prueba. Lo que quiero reflejar con esto es que este no es un caso que, evidentemente, que en forma clara, sea un caso que no sea típico o antijurídico. Tanto así que, de hecho, si hubiese sido así, en el Tribunal de Garantía tempranamente se habría decretado un sobreseimiento definitivo de esta causa por no ser delito”, expuso.

Diputados exigen la renuncia de fiscal Ximena Chong

Luego de la absolución de Zamora, el mundo político reaccionó rápidamente y exigieron la renuncia de la fiscal Ximena Chong, quien lideró la imputación al ex carabinero.

En este sentido, los diputados UDI Jorge Alessandri y Cristhian Moreira afirmaron que “existe una animadversión por parte de la fiscal Chong en contra de Carabineros, que la ha llevado a perseguir a cada uno de los funcionarios policiales que estuvieron a cargo de restablecer el orden público en nuestro país durante el denominado estallido social”.

Debido a lo anterior, emplazaron a Chong a que “evalúe seriamente si debería permanecer en el Ministerio Público”. Asimismo, llamaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, a que inicie una investigación sumaria en contra de la persecutora, asegurando que “es fundamental que se determine cuáles fueron las verdaderas razones para que, a pesar de toda la evidencia a la vista, insistiera con una tesis que no tenía ningún tipo de respaldo”.

Por su parte, la parlamentaria Camila Flores (RN) dijo: “Una nueva derrota para una activista judicial que le ha provocado gran daño al país y particularmente a Carabineros de Chile. Me refiero a la fiscal Chong, quien a esta altura ya debiera tener una carpeta de remoción”.

Mientras que el legislador, Jorge Durán (RN) declaró que “por fin terminó el calvario que injustamente tuvo que vivir el ex cabo Zamora”.

Bajo este contexto, reiteró el llamado del padre del ex funcionario policial y aseguró: “Aquí hay muchos que ahora tienen que pedirle disculpas por haberlo tratado prácticamente de asesino, de criminal, entre ellos el mismo presidente Boric, la ministra Vallejo y el ex alcalde Jadue. Espero que con esto termine la persecución hacia nuestros carabineros, sobre todo por parte de la fiscal Chong”, cerró.