Familia de conscripto Vargas pide segunda autopsia y ex soldados reiteran agresiones en el Ejército

5 de Mayo de 2024

Ex conscriptos que participaron de la fatídica marcha rechazan versión del Ejército y acusan agresiones y falta de implementación.

Romy Vargas, madre del conscripto de Franco Vargas, quien falleció durante una marcha de instrucción militar en Putre, solicitó una nueva autopsia, ya que asegura que, contrario a lo expresado por el Servicio Médico Legal, el cuerpo de su hijo presentaba una serie de lesiones cuando lo reconoció.

La mujer relató a radio Cooperativa que por su reacción fue sacada de la sala del SML, pero “el que se quedó ahí fue mi papá, mirando bien, y él pudo mirar más detalles y sí, dijo que tenía golpes”.

“Yo me enteré que ahora el SML entregó un comunicado de que no hay participación de terceras personas, pero yo no sé si será el mismo papel que me dieron ese día; lo desconozco, porque si es uno nuevo, no me llegó a mí”, indicó Vargas.

Romy Vargas pidió la salida de los responsables de la muerte de su hijo y de encubrir los maltratos ocurridos durante la fatídica marcha de instrucción.

“Lo digo con claridad: cuando yo me fui del Servicio Médico Legal, los militares entraron al Servicio Médico Legal en ese momento, cuando empezaron a hacer la autopsia, por lo que yo exijo una segunda autopsia, sin intervención de la Fiscalía Militar. A mi hijo lo acepté recién este miércoles, no llevo ni siquiera una semana, pero yo necesito esclarecer la verdad”, argumentó la madre del conscripto Vargas.

Ex conscriptos rechazan versión del Ejército: acusan maltratos

Por su parte, varios de los ex conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, que lograron su baja a causa de lo ocurrido durante esa marcha de instrucción en Putre, rechazaron la versión del Ejército y reiteran maltratos y malas condiciones en el trayecto.

Varios de los soldados indicaron que marcharon sin abrigo, además de relatar falta de implementos en el regimiento y presencia de chinches en las barracas.

“Yo viví una agresión de parte de un teniente: se nos obligó a sacarnos el cargo para el frío extremo, se nos obligó a marchar solo a polera y camisa y nuestros instructores tampoco daban el ejemplo, porque ellos sí andaban abrigados”, declaró el ex conscripto Cristóbal Sanhueza.

Sanhueza, quien acusó que fue pateado en la cabeza por un superior, indicó respecto a la marcha que le costó la vida a Franco Vargas, que “jamás había sentido un frío tan grande en mi vida, realmente sentí que iba a perder mis dedos; lloré por el frío y me opuse a mis instructores y no se me pescó, y muchos hicieron lo mismo. Y quiero dejarlo claro, que eso de que nosotros marchamos con abrigo, las fotos que están mostrando, no sé de qué instrucción será, pero no son de ese día de marcha”.