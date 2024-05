Quién es Karim Bianchi, el senador que asegura que fue abducido

13 de Mayo de 2024

El senador Karim Bianchi (IND) alcanzó notoriedad en las últimas horas, luego que asegurara que fue abducido por extraterrestres en la Región de Magallanes en 2012.

En entrevista a Not News de Vía X, el legislador detalló que “venía camino de Natales a Punta Arenas. Se me acerca una luz que giraba grande, un platillo. Se me apaga, se me apaga el vehículo”.

“Venía conversando por teléfono con alguien, se apagó todo. Y luego aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante”, agregó.

El senador Bianchi indicó que “y después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona (…) pero tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y de los ojos. Y me regalaron… Llegó una persona, me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho”.

Pero el parlamentario fue más allá y expresó que una “persona de otro planeta” le entregó una serie de papeles que serían de la NASA.

“Llegó un viejo pelado chico a mi oficina y me trajo unos papeles. Y me dijo usted tiene que difundir el mensaje. Y me trajo unos papeles que eran secretos de la NASA. Los trajo ahí. Y él me dijo que era una persona de otro planeta y que yo, en vista que había sido seducido, me traía esos documentos. Documentos que todavía los tengo…”, argumentó.

Quién es Karim Bianchi

Karim Bianchi, hijo del ex senador y actual diputado Carlos Bianchi, es oriundo de Punta Arenas, con estudios de ingeniería comercial en la UNIACC y egresado de derecho de la Universidad de Magallanes.

Se presentó como candidato independiente a diputado en las elecciones parlamentarias de 2013, pero solo logró el 12,77% de los votos, sin salir electo. Esto cambió en 2017, cuando con apenas 7,38% fue elegido diputado independiente con cupo del Partido Radical.

En 2021 dio el salto al Senado, obteniendo la primera mayoría nacional con 31.218 votos, correspondientes al 48,01%.

Pero el senador Karim Bianchi protagonizó otro particular momento, esta vez en el Congreso, luego que en marzo pasado sufriera un desmayo en pleno hemiciclo, por lo que tuvo que ser trasladado en silla de ruedas.

“Le solicitamos una silla para que se sentara y le dieran las primeras asistencias, básicamente permitió que llegara el doctor. Esperemos que su salud esté bien”, indicó en aquella oportunidad la senadora Loreto Carvajal (PPD).