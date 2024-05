“Es como un duelo diario”: el desgarrador desahogo de la nieta de mujer desaparecida en Limache

17 de Mayo de 2024

La joven reveló los duros cuestionamientos que le ha tocado escuchar con respecto a la desaparición de su abuela, a quien se le perdió el rastro el pasado domingo.

En el marco de la celebración del Día de la Madre, María Elcira Contreras Mella desapareció tras dirigirse al baño de un restaurant ubicado en la comuna de Limache, donde compartía con su familia. A casi una semana del hecho, Natalia Hernández, nieta de la mujer de 85 años, entregó un desgarrador testimonio.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, la joven partió diciendo que “a nosotros nos hubiese gustado que alguien nos dijera hacia arriba hay un canal, busquen allá arriba, porque nosotros desde un principio buscamos ayuda. Es algo que pudimos haber resuelto en el minuto“.

Siguiendo en esa línea, Natalia manifestó que “nosotros no sabíamos hacia donde ir, dimos palos de ciego en ese minuto, nos dirigimos a la piscina, que pensamos que era el lugar de más peligro, nos fuimos hacia abajo, recorrimos todo el lugar”.

“Nos habría gustado dirigir nuestras energías en ese momento hacia el canal”, agregó.

Los cuestionamientos que reveló la nieta de la mujer desaparecida en Limache

En ese sentido, la nieta de la mujer desaparecida en Limache expuso que “nosotros pensamos que lo determinante es que ese lugar no está demarcado, no hay ninguna señalética que indique que es un lugar peligroso. Hubiésemos puesto toda nuestra energía en buscarla en ese canal”.

Por otro lado, Natalia Henríquez dio a conocer los duros cuestionamientos que ha escuchado con respecto a la desaparición de María Contreras. “Mucha gente dice lo obvio: Ay, si no la hubiesen dejado sola, esto no hubiese pasado. Eso es lo obvio, pero nosotros ahora como familia no podemos dividirnos. Estamos unidos, porque si empezamos a culparnos y a decir por qué no estabas ahí o por qué no te quedaste más tiempo“, dijo.

Para cerrar, la joven se desahogó: “Esto es agotador, para nosotros es como un duelo diario. Lo único que queremos es encontrarla y dar con ella. No vamos a tener paz hasta que la encontremos, por eso yo agradezco a la gente que empatiza con esta búsqueda”.