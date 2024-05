La enigmática frase de la dueña del restaurante donde desapareció adulta mayor en Limache

23 de Mayo de 2024

"Quedé helada", fue parte de lo que dijo Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, quien lanzó una dura acusación contra los dueños del restaurante.

Son más de diez días desde que comenzó la búsqueda de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años que desapareció el Día de la Madre tras almorzar junto a su familia en un restaurante en el Fundo Las Tórtolas, en Limache.

En los últimos días, la Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado una exhaustiva búsqueda. De hecho, buzos de la PDI recorrieron el canal de regadío Waddington, donde hicieron un drenaje en un tramo de 20 kilómetros. Sin embargo, al igual que con las otras acciones, no han logrado resultados positivos.

Bajo este contexto, en la familia se han originado diversas teorías en relación con la adulta mayor desaparecida en Limache, incluyendo la posible participación de terceros.

Las críticas contra el restaurante y la extraña frase de la dueña del local

Carla Hernández, nieta de María Elcira Contreras, realizó fuertes críticas hacia los dueños del local, haciendo alusión a la nula cooperación que han tenido.

“Desde un comienzo el restaurante no nos prestó nada de apoyo. Yo cuando me acerco a la dueña para que me muestre la cámara me ignora, le digo se perdió mi abuela, necesito ver las cámaras para hacer un mapeo rápido, para saber si está en algún lugar. Y me dice ahí están las cámaras, como diciendo velas tú“, sostuvo en conversación con Mucho Gusto de Mega.

Siguiendo en esa línea, acusó que la dueña del restaurante estaba preocupada por la cuenta, mientras la familia se encontraba desesperada buscando a la mujer.

Tras ello, Carla Hernández afirmó que recibieron una enigmática frase por parte de la dueña del establecimiento, que hasta el día de hoy los tiene descolocados.

“No encontrábamos a mi abuela y me dice yo les recomiendo que se coman el almuerzo que quedó en la cocina, porque esta noche va a ser larga. Todavía nos quedaba día, eran como las 17:30 horas y ella me dice esta noche va a ser larga“, dijo.

Ante estas palabras, la nieta de la adulta mayor desaparecida en Limache expresó: “Quedé helada, fue el comienzo de mi pesadilla”, cerró.