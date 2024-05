La millonaria estafa que acusó la familia de la adulta mayor desparecida en Limache durante su búsqueda

24 de Mayo de 2024

La nieta de la mujer desparecida reveló que una médium les intentó cobrar un millonario monto para hacer que su abuela apareciera.

Compartir

A casi dos semanas desde el inicio de la búsqueda de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años que desapareció el Día de la Madre en pleno almuerzo con su familia en un restaurante de Limache, su nieta reveló una cruel situación.

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, conversó con Mucho Gusto de Mega, donde abordó la exhaustiva búsqueda que han llevado a cabo en los últimos días.

Bajo este contexto, la mujer aseguró haber sido estafada por una médium que le prometió “canalizar” con su abuela, y de este modo, dar con su paradero rápidamente.

En este sentido, partió diciendo: “Una médium me estafó (…) menos mal no fue tanto dinero, pero me pidió una cantidad considerable“.

A lo que añadió: “Me dijo que iba a canalizar con mi abuela y finalmente ni siquiera hizo la canalización”.

Carla Hernández sostuvo que la supuesta vidente le comentó que “este caso es muy complejo”, por lo cual le aseguró: “Tengo que llamar a mi maestra y ella te cobra $3.000.000 y tu abuela aparece mañana antes de las cuatro de la tarde“.

Tras ello, la nieta de María Elcira Contreras se dio cuenta de que le querían hacer una estafa y cortó inmediatamente la comunicación con la supuesta médium.

La extraña frase de la dueña del restaurante

Sumado a ello, se refirió a la poca colaboración que han tenido los dueños del restaurante de Limache. “Desde un comienzo el restaurante no nos prestó nada de apoyo. Yo cuando me acerco a la dueña para que me muestre la cámara me ignora, le digo se perdió mi abuela, necesito ver las cámaras para hacer un mapeo rápido, para saber si está en algún lugar. Y me dice ahí están las cámaras, como diciendo velas tú“, expuso.

En medio de la búsqueda, Hernández afirmó que ella y su familia recibieron una enigmática frase por parte de la dueña del establecimiento, que aún los mantiene desconcertados.

“No encontrábamos a mi abuela y me dice yo les recomiendo que se coman el almuerzo que quedó en la cocina, porque esta noche va a ser larga. Todavía nos quedaba día, eran como las 17:30 horas y ella me dice esta noche va a ser larga“, comentó.

“Quedé helada, fue el comienzo de mi pesadilla”, sostuvo a nieta de la adulta mayor desaparecida en Limache.