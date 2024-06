Viña Concha y Toro busca conquistar el segmento de vinos de lujo en Asia con su innovadora campaña “Jewels of the New World”

17 de Junio de 2024

Durante fines de mayo, en el marco de su participación en Vinexpo Asia 2024, Viña Concha y Toro lleva a cabo una completa gira por Medio Oriente, Sudeste Asiático y Hong Kong, como parte de los eventos de lanzamiento de “Jewels of the New World by Viña Concha y Toro”.

La estrategia de premiumización de Viña Concha y Toro sigue avanzando a nivel internacional. Una de las cinco compañías vitivinícolas más grandes del mundo, ha decidido poner foco con sus marcas de lujo en Asia y Medio Oriente, dando a conocer su inédita propuesta “Jewels of the New World by Viña Concha y Toro” a través de una completa gira por ya ocho destinos de este exigente y sofisticado mercado.

“Jewels of the New World” se trata de una selección de nueve marcas de lujo provenientes de los mejores terroirs de la compañía en sus tres orígenes. En lo que se refiere a la campaña 2024, y como representantes del origen Chile de su filial Concha y Toro, se encuentran: Carmín de Peumo 2019, Gravas del Maipo (Cabernet Sauvignon 2020 y Syrah 2019), The Master 2020, Marques de Casa Concha Heritage 2020, Amelia (Chardonnay 2022 y Pinot Noir 2022), y Terrunyo (Sauvignon Blanc 2021, Carmenere 2022 y Cabernet Sauvignon 2019). Por el lado de California, y a través de su filial Bonterra Organic Estates, se presentan Alea Fina 2021 y la línea Bonterra Single Vineyard (The Roost 2022, The Butler 2021 y The MacNab 2021). Mientras que, por el lado de la filial argentina Bodega Trivento, está Trivento Eolo Malbec 2019.

Isabel Guilisasti Gana, vicepresidenta de Vinos Finos y quien lidera la división de marcas de lujo de la compañía, es la persona responsable tras esta estrategia de internacionalización de esta exclusiva cartera de vinos.

“Somos parte de una compañía con más de 140 años de experiencia dedicada a la producción de grandes vinos, y hoy tenemos un sólido portfolio de lujo, de una diversidad muy atractiva, y que buscamos acercar a nuestros consumidores de Asia y el mundo. Contamos con prestigiosos y únicos terroirs en tres distintivos países del Nuevo Mundo -Chile, Argentina y California-, con un equipo de enólogos de talento excepcional, un equipo agrícola dedicado a alcanzar la excelencia, y marcas de una consistencia enológica irrefutable en términos de calidad, reconocimiento internacional y expresión de su lugar de origen”, explica Isabel Guilisasti.

Al cierre del año 2023, Asia representó el 44% de las ventas en valor del segmento de lujo de la compañía, encabezados por China, Singapur y Corea del Sur.

Guy Nussey, director regional del grupo en Asia Pacífico -basado en Singapur-, explica que el primer país donde se dio a conocer la colección “Jewels of the New World” fue Singapur en mayo de 2023, para luego ampliarse a Japón, Corea del Sur y China, a principios de 2024, y extendiendo hoy en día la ejecución de esta campaña a Estados Árabes Unidos (UAE), Tailandia, Vietnam y Hong Kong con gran éxito.

“Esta campaña se realizó tras una profunda investigación en torno a nuestros consumidores de Asia y Medio Oriente, con el objetivo de cautivar a este público hacia el mundo del vino de manera más novedosa y creativa, y tomando el ejemplo de otras categorías de lujo. Tenemos mucha confianza en atraer a nuevos consumidores y acercarlos a nuestro portfolio de vinos de alta gama de una manera diferente y más cercana. Ahora estamos en plena fase de ejecución del programa, desarrollando múltiples puntos de contacto para el consumidor en toda la región”, comenta Guy Nussey.

Durante esta última gira -realizada en mayo-, la enóloga Isabel Mitarakis Guilisasti, a cargo de dar a conocer estas marcas de lujo en Asia, presentó “Jewels of the New World by Viña Concha y Toro”en Dubai (UAE), Bangkok (Tailandia), Ho Chi Minh (Vietnam) y Hong Kong.

En Medio Oriente y Sudeste Asiático, la enóloga realizó distintas catas magistrales dirigidas a los distribuidores, prensa, master sommeliers, y consumidores de cada uno de estos mercados, así como capacitaciones a fuerza de venta y reuniones con clientes claves y potenciales compradores.

Para finalizar esta gira, y en el marco de la participación de Viña Concha y Toro en Vinexpo Asia 2024, en el Hotel Murray de Hong Kong la compañía realizó un exclusivo evento reuniendo a los distribuidores, prensa y representantes de la industria de los distintos mercados en un solo lugar. En esta oportunidad, se invitó a los asistentes a vivir una exclusiva masterclass y, posteriormente, a una experiencia inmersiva de maridaje de cuatro tiempos, donde cada vino fue ofrecido junto a preparaciones elaboradas especialmente para que los invitados disfrutaran estos vinos excepcionales.

“Tuve la oportunidad de presentar estos nueve vinos provenientes de los mejores terroirs de la compañía. Estos viñedos y sus distintivas denominaciones de origen, así como su consistencia enológica y los altos reconocimientos alcanzados, respaldan la calidad de estos vinos representativos del Nuevo Mundo. Siendo parte del team enológico de Viña Concha y Toro, conozco de cerca a cada uno de sus enólogos y la profunda vocación por la excelencia que pone cada uno de ellos en el trabajo con estos vinos”, comenta Isabel Mitarakis.

Con la invitación “Discover Rarity”, “Jewels of the the New World” introduce un nuevo concepto de maridaje de vinos de primera calidad –provenientes de Chile, Argentina y California y elaborados con singularidad, historia y un minucioso trabajo-, poniendo de relieve las maravillas naturales de su lugar de origen, así como también las características claves relacionadas a distintas piedras preciosas originarias también del continente americano. De esta manera, se ofrece a los consumidores una experiencia única e innovadora, que les permite conectar con las características del vino y de estas gemas con su lugar de origen.

Nani Mulet, Directora Comercial de APAC, explica que esta campaña es una manera de conectar eficazmente con nuestros consumidores de lujo, tanto con quienes actualmente llevan nuestros vinos, como con aquellos potenciales clientes, invitándolos a redescubrir este exclusivo portfolio de vinos a través de un concepto finamente sintonizado para resonar con ellos, hacienda hincapié en el lujo y la exclusividad.

“Nuestro enfoque celebra la escasez, el legado y la artesanía combinando cada vino con las propiedades de una piedra preciosa. Entendiendo que los consumidores asiáticos ven las piedras preciosas como símbolos de energía y vida, hemos asociado la identidad de cada vino con piedras preciosas de propiedades similares, atrayendo a los consumidores que buscan historias y valor cultural”, explica Nani Mulet.

Carmín de Peumo es el primer Carmenere ícono de Chile y proviene de uno de los más antiguos terroir de Concha y Toro, el viñedo Peumo (D.O. Peumo). Este vino expresa el concepto clave “Renacer y Euforia”, junto a la gema rojo carmín rodocrosita.

Gravas del Maipo es un tributo a la belleza de la cordillera de los Andes, siendo sus variedades Gravas del Maipo Cabernet Sauvignon –proveniente de viñedo Puente Alto (D.O. Puente Alto)-, y Gravas del Maipo Syrah –originario del viñedo Quinta de Maipo (D.O. Buin)-. Se identifica con la piedra preciosa aguamarina azul cielo, para expresar la “Magnificencia y Armonía”.

The Master proviene de los centenarios viñedos de El Mariscal y Pirque Viejo (D.O. Maipo Andes). Representando “Compromiso y Excelencia”, se combina con la gema naranja citrino.

Marques de Casa Concha Heritage honra el legado de una compañía con más de 140 años de historia y tiene su origen en el viñedo El Mariscal, en la aclamada denominación de origen Puente Alto. Se asocia al concepto clave “Perseverancia y Distinción”, y a la piedra preciosa cuarzo marrón.

Amelia busca expresar el carácter único del valle del Limarí para la elaboración de Chardonnay y Pinot Noir de alta gama. Se origina en el viñedo Quebrada Seca (D.O. Limarí) y se representa con la gema azul lapislázuli, que simboliza “Equilibrio y Expresividad”.

La línea de vinos Terrunyo, la cual revela el lujo de aquello cuidadosamente elaborado, está compuesta por los vinos Terrunyo Carmenere -proveniente del viñedo Peumo (D.O. Peumo), Terrunyo Cabernet Sauvignon -del viñedo Pirque (D.O. Pirque) y Terrunyo Sauvignon Blanc -del viñedo El Boldo (D.O. Casablanca). Esta marca se relaciona al concepto de “Diversidad y Artesanía”, y se expresa a través de la misteriosa luz de la piedra preciosa ópalo.

Alea Fina tiene su origen en el prestigioso origen Rutherford, en el valle de Napa, California. Simboliza “Intrincado y Reverente” y se asocia a la gema alejandrita de color púrpura.

Bonterra Single Vineyard -línea de la bodega biodinámica Bonterra Organic Estates-, está compuesta por los vinos The Roost, The Butler y The MacNab, provenientes de la región Mendocino County, California. Se asocia a la gema verde esmeralda y representa los conceptos de “Maravilla natural y Compostura”.

Trivento Eolo Malbec, elaborado a partir de vides centenarias del viñedo Eolo, en la histórica región argentina de Luján de Cuyo, se combina con el topacio amarillo dorado, que simboliza “Sabiduría y Tiempo”.

Grandes reconocimientos que nos respaldan

Carmín de Peumo 2019

96 pts James Suckling 95 pts Robert Parker’s The Wine Advocate 95 pts Tim Atkin

Gravas del Maipo Cabernet Sauvignon 2020

95 pts James Suckling 94 pts Wine & Spirits 94 pts Decanter

Gravas del Maipo Syrah 2019

95 pts, N°36 Top 100 Wines of Chile 2021 – James Suckling 92 pts Wine Spectator 92 pts Vinous

The Master 2020

93 pts James Suckling

Marqués de Casa Concha Heritage 2020

94 pts James Suckling 93 pts Robert Parker’s The Wine Advocate 93 pts Tim Atkin

Amelia Chardonnay 2022

97 pts James Suckling 97 pts Tim Atkin 93 pts, Editors’ Picks Decanter

Amelia Pinot Noir 2022

95 pts Tim Atkin 94 pts James Suckling 93 pts Wine Spectator

Terrunyo Sauvignon Blanc 2021

93 pts James Suckling 93 pts Tim Atkin 92 pts Decanter

Terrunyo Carmenere 2022

93 pts James Suckling 93 pts Tim Atkin 93 pts Alistair Cooper

Terrunyo Cabernet Sauvignon 2019

93 pts James Suckling 92 pts Wine & Spirits 92 pts Wine Spectator

Trivento Eolo Malbec 2019

95 pts Robert Parker’s The Wine Advocate 95 pts Tim Atkin 94 pts James Suckling

Bonterra Single Vineyard, The Roost 2022