Viña Concha y Toro firma acuerdo con importante empresa china de alta gama, para colaboración en el mercado asiático

Actualizado el 16 de Diciembre de 2024

La colaboración entre ambas compañías contempla distribución y una venta conjunta del vino ícono Don Melchor.

Viña Concha y Toro y el gigante chino Wuliangye, firmaron un memorándum de entendimiento para realizar una colaboración en el mercado asiático.

La alianza contempla la creación de un giftpack, co-creado por ambos, que contempla la marca de vino ícono chilena Don Melchor y WuLiangye, la marca número 1 de baijiu, el destilado más consumido de China.

La firma del MOU y el evento de lanzamiento del giftpack, co-creado por el Grupo Concha y Toro y Wuliangye, se llevó a cabo durante la ceremonia de apertura de la “Semana de Chile Chengdu 2024”.

Ignacia Fernández Gatica, viceministra de Agricultura de Chile, Ignacio Fernández, director General de ProChile, José Vial, cónsul General de Chile en Chengdu, Hu Yun, vicegobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Sichuan, Zeng Congqin, secretario del Comité del Partido y presidente de Sichuan Yibin Wuliangye Group Co, Ltd. y secretario del Comité del Partido y presidente de Yibin Wuliangye Co., Ltd., y José González, director Corporativo de Exportación de Concha y Toro Asia, asistieron y presenciaron la firma. Chen Chong, asistente del director General de Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd. y presidente de Sichuan Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd., y José González, director Corporativo de Exportación para Asia de Concha y Toro, firmaron en nombre de ambas partes.

El giftpack es sólo la cara visible de un acuerdo más profundo entre Viña Concha y Toro y Wuliangye. En abril de este año, Zeng Congqin dirigió un equipo para visitar y realizar investigaciones sobre Viña Concha y Toro, y mantuvo intercambios con el grupo. Wuliangye y el grupo chileno alcanzaron intenciones de cooperación en términos de establecimiento de canales de venta, promoción de mercado y construcción de marca. El cinco de diciembre, la firma oficial marca una relación de cooperación estable y a largo plazo entre Wuliangye y el Grupo Concha y Toro, pero también deja una marca vívida en la globalización del Baijiu chino.

Creación conjunta

Centrándose en los puntos en común de las culturas china y chilena, el acuerdo allana un nuevo camino para la internacionalización del icónico vino chileno y el baijiu chino.

El paquete de regalo incluye una botella de Don Melchor 2021 y otra de Wuliangye-Ziqidonglai. Después de más de 35 años, Don Melchor ha logrado un hito significativo, al ser nombrado #1 en la lista de los 100 Mejores Vinos de 2024 de Wine Spectator. Por otro lado, como marca líder de baijiu chino, Wuliangye ha presentado repetidamente clásicos de la integración de las culturas china y extranjera, y la presentación del “Co-created Gift Set Product” chino y chileno, esta vez es uno de ellos.

Y Wuliangye-Ziqidonglai es el primer baijiu de baja graduación alcohólica de alta gama en la industria del baijiu lanzado por Wuliangye en línea con la tendencia de desarrollo de la era del baijiu de baja graduación alcohólica y de moda. El producto selecciona el color púrpura que representa la nobleza, combina el diseño del “Jarrón de Ciruela” de los años 60, con un cuello de botella dorado y un cuerpo de botella en degradado púrpura, revelando un sabor elegante y noble.

La combinación de ambos productos los posiciona como emisarios culturales, que cruzan las fronteras regionales, integran el vino icónico chileno y la herencia milenaria del Baijiu chino, aportando una experiencia de degustación totalmente nueva a los consumidores, iniciando un nuevo capítulo en la cooperación de las industrias vinícolas de los dos países, y proporcionando inspiración ideológica para la internacionalización del Baijiu chino.

Se entiende, que la caja de regalo se recrea basándose en los colores de las banderas nacionales de China y Chile, incorporando pinceladas de pintura al óleo y conteniendo los dibujos de árboles característicos de los dos países, con una estructura de doble puerta que muestra plenamente la nobleza. Las partes metálicas del centro encarnan el significado de la poderosa combinación del grupo Concha y Toro y Wuliangye, y el interior utiliza un dispositivo de manga giratoria para fijar las botellas de vino, con patrones de diamantes y huecos circulares en la manga que simbolizan respectivamente los granos y las uvas.